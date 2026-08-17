TSV Aßling kassiert Klatsche: Sonne blendet – und Arnold trifft dreimal

FB KK Aßling Trainer Laszlo Ziegler – Foto: SRO

Der TSV Aßling verliert sein Auftaktspiel in der Kreisklasse 1 gegen den TuS Bad Aibling mit 0:4. Beim ersten Gegentor verfehlte Aßlings letzter Mann den Ball, weil ihn die tief stehende Sonne blendete.

„Man muss klar und nüchtern analysieren, dass wir einfach die Tugenden und die Sachen, die wir in der Vorbereitung positiv gemacht haben, in großen Teilen nicht auf den Platz bekommen haben“, so Philipp Zech. Aßlings neuer spielender Co-Trainer führte eine ganze Mängelliste auf: „Die Spielfreude, die Kreativität, das gemeinsame Verteidigen als Mannschaft und das Fußballspielen.“ Da all diese Attribute fehlten, konnten die Gäste das Auftaktspiel klar für sich entscheiden.

Aßlings Trainer Laszlo Ziegler hatte vor dem Punktspielstart in der Kreisklasse 1 (Inn/Salzach) gewarnt, dass die gute Vorbereitung mit sechs Siegen aus sieben Spielen noch keine Garantie für einen gelungenen Saisonauftakt sei. Die 0:4-Auftaktniederlage am Freitagabend gegen den TuS Bad Aibling sollte ihm recht geben. Florian Knoblich, Aßlings spielender Abteilungsleiter, hatte explizit vor Mark Arnold und Fabian Troffer gewarnt – und auch seine Warnung sollte sich bestätigen: Arnold markierte drei Treffer (11., 28. und 93.), Troffer einen (64.).

„Es kamen noch ein paar unglückliche Situationen dazu. Bad Aibling hat aus wenigen Chancen viele Tore erzielt“, so Zech. Eine der besagten unglücklichen Situationen ereignete sich in der 11. Minute, als Aßlings letzter Mann aufgrund der tief stehenden Sonne den Ball verfehlte, Mark Arnold durchlief und den Torhüter zum 1:0 überlupfte.

Auch beim zweiten Tor reichte ein weiter Ball. Dieses Mal blendete die Sonne nicht, doch Arnold war wieder alleine durch und schoss ein (28.). So war die Begegnung nach einer halben Stunde entschieden, denn die Gäste waren in allen Belangen besser. „Entscheidend war, dass Bad Aibling über 90 Minuten die Zweikämpfe und die zweiten Bälle gewonnen hat“, monierte Ziegler.

Die beiden Treffer brachten die Gastgeber aus dem Konzept. „Sie hatten nur zwei Torchancen, aber die haben sie gleich gemacht. Das hat uns sehr leiden lassen und man merkte, dass uns dadurch das Selbstvertrauen für das restliche Spiel genommen wurde“, so Ziegler.

Entscheidend war, dass Bad Aibling über 90 Minuten die Zweikämpfe und die zweiten Bälle gewonnen hat.

Aßlings Coach Laszlo Ziegler

Das 3:0 durch Fabian Troffer, der einen Freistoß direkt verwandelte, machte in der 64. Minute endgültig den Deckel drauf. Den Schlusspunkt setzte Arnold mit seinem dritten Tor. Der Stürmer zog von außen nach innen und schloss aus kurzer Distanz ins kurze Eck ab (93.).

„Der Sieg war verdient, jedoch um ein, zwei Tore zu hoch“, bilanzierte Ziegler. „Man muss schlussendlich anerkennen, dass wir es am Freitag auch nicht verdient hatten, etwas mitzunehmen, weil zu wenig zu erkennen war, dass wir das Spiel gewinnen wollten“, brachte der erst 22-jährige Zech in bemerkenswert klaren Worten die Aßlinger Darbietung des ersten Spieltags auf den Punkt.