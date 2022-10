TSV Aßling kassiert beim TSV Eiselfing II im neunten Spiel erste Saisonpleite Thomas Inninger mit Tor des Tages

Nun hat es auch die Aßlinger Herrenreserve erwischt. Im neunten Spiel kassierte die Elf von Coach Stefan Holzmann die erste Saisonniederlage in der B-Klasse 3.

Und das ausgerechnet im Spitzenspiel bei den Eiselfinger Verfolgern, die die Gäste damit vom Platz an der Sonne verdrängten. Das Tor des Tages erzielte Thomas Inninger (64.).

Am Mittwochabend im Nachholspiel am Büchsenberg gegen den TSV Haag (19.45 Uhr) will man aber die Scharte auswetzen und Eiselfing II auf den Fersen bleiben. (ola)