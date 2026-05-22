TSV Aßling kann WSV Aschau im Abstiegskampf überholen

Kevin Jaworski ist fraglich. – Foto: TSV Aßling/FuPa Oberbaye

Nur drei Punkte trennen die beiden Kellernachbarn vor dem direkten Duell am Samstag. Mit Stefan Reiter hat Aschau den besten Torschützen der Spielklasse in seinen Reihen.

Im Tabellenkeller der Kreisklasse 1 (Inn/Salzach) geht es eng zu. Den Vorletzten WSV Samerberg (24 Punkte) und den Tabellenneunten WSV Aschau (27 Punkte) trennen zwei Spieltage vor Saisonende nur drei Zähler. Eben jener WSV Aschau gastiert am Samstag, um 17 Uhr, beim TSV Aßling (26 Punkte), der als Zehnter mitten drin ist, statt nur dabei.

Aschaus Reiter mit 22 Treffern Liga-Vorreiter

„Es ist für beide Mannschaften ein Sechs-Punkte-Spiel. Unten ist es extrem eng, es wird für beide Teams ein sehr schwieriges Spiel“, vermutet Laszlo Ziegler. Beide Teams haben einerseits Druck, andererseits aber auch die Chance, sich im direkten Duell von unten abzusetzen. Aßlings Coach sieht die Aschauer Stärke in der Offensive, was angesichts von 49 Saisontoren eine treffende Analyse ist. Nur die drei Mannschaften an der Tabellenspitze haben mehr Tore erzielt.