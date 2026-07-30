TSV Aßling holt sich beim Gemeindesportfest den Gesamtsieg

Unter den strengen Augen des Schiedsrichters wurde wie wild gesägt, hier die Männer. – Foto: Franziska Riesch

Der TSV Aßling hat das 45. Gemeindesportfest gewonnen. Bis zur letzten Disziplin lieferten sich TSV, Georgsritter und Diana-Schützen ein Kopf-an-Kopf-Rennen.

Das 45. Aßlinger Gemeindesportfest (GSF) hätte das Potenzial, in die Geschichte der Kommune einzugehen. Wäre da nicht das „Problem“ mit der Wasserversorgung gewesen. Denn sechs Tage bestes Wetter mit Temperaturen teils über 30 Grad ließen die Vorräte gerade an den beiden Finaltagen unerwartet schnell schmelzen.

So beim erstmals (wieder) durchgeführten Tennis- und Quiz-Wettbewerb. „Mit diesem Andrang hatten sie offenbar nicht gerechnet“, erklärte GSF-Organisator Sepp Riesch die „kleinen Anlaufschwierigkeiten“. Dafür lief’s bei der Durchführung der neu aufgenommenen Disziplinen umso besser: mit einem Sieg von United Aßling bei ihrer ersten Teilnahme und Platz zwei für die Voglhäusler. Letztere durften sich vor dem Abschlusstag sogar Hoffnungen machen, die Dorfolympiade dieses Mal ohne Rote Laterne beenden zu können. „Schade, dass daraus nichts wurde“, bekannte Sepp Riesch, „alle hätten es ihnen von Herzen gegönnt“.

Unter der Woche gegeneinander, am Ende miteinander, so muss es sein, dafür machen wir das.

Gemeindesportfest-Organisator Sepp Riesch

Ganz andere Ambitionen hegten die Teams am Samstag im Kampf um den Gesamtsieg. Anders als in einigen Jahren zuvor blieb es auf dem Schulsportgelände lange spannend. Die Spitzenplatzierungen wechselten am Abschlusstag hin und her. Georgsritter, Diana-Schützen und der TSV schenkten sich nichts.

Bei allem sportlichen Ehrgeiz war dennoch Fairness Trumpf, wie Riesch lobend befand. Das ging sogar so weit, dass Diana dem großen Konkurrenten Georgsritter für den Schießwettkampf einen guten Sportschützen „organisiert“ hatte, um deren Luftgewehr-Defizit zu mindern. „Unter der Woche gegeneinander, am Ende miteinander, so muss es sein, dafür machen wir das“, freute sich Riesch, der selbst eine Menge Spaß hatte.

Insbesondere mit der diesjährigen „Wundertüte“, initiiert von Orga-Teammitglied Victoria Stanzel. Dabei galt es, ein T-Shirt, ohne die Hände zu benutzen, in einer Staffel an den Teamkollegen weiterzureichen. Um das möglich zu machen, durfte einer „von außen“, zupfen, ziehen und zerren. Ein Spaß für Teilnehmer und Zuschauer gleichermaßen.

Als es an die letzte Disziplin ging, das Elfmeterschießen, stand der TSV Aßling schon so gut wie als Gesamtsieger fest. Entsprechend gelassen konnte das Orga-Team mit Sepp Riesch, Victoria Stanzel, Eva Sewald und Michael Ströbele das Geschehen verfolgen.

Auch sie hitzebedingt fast am Ende ihrer Kräfte. „Auf meinem Rücken hättest Spiegeleier braten können“, meinte Sepp Riesch lachend. Was der Motivation für eine GSF-Neuauflage im kommenden Jahr aber keinen Abbruch tat. Trotz oder gerade wegen der Erkenntnis von Mitorganisatorin Vicky Stanzel: „Ist mir gerade aufgefallen; jetzt bin ich seit zehn Jahren dabei.“ Und die Freude am traditionellen Aßlinger Gemeindesportfest ist nicht nur bei ihr immer noch gewaltig.