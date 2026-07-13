TSV Aßling gewinnt erstes Testspiel – Emmering kassiert Klatsche

FC Rottach-Egern – TSV Aßling1:3 Früher hatte sich der FC Bayern München regelmäßig auf die anstehende Bundesligasaison in Rottach-Egern vorbereitet. Aufgrund globaler Verpflichtungen ist dies nicht mehr der Fall. Dafür testete am Sonntagnachmittag der TSV Aßling am Tegernsee und gewann beim ortsansässigen Kreisklassisten durch Tore von Tom Hinterholzer (30.), Jacob Mertl (62.) und Maximilian Kling (75.) mit 3:1. Sebastian Brezina hatte davor auf 1:2 verkürzt (74.).

TSV-Trainer Laszlo Ziegler wollte den Sieg nicht überbewerten: „Wir hatten erst drei Einheiten und uns haben noch viele Spieler gefehlt. Heute war für uns ein Test zum Reinkommen.“ Gegen einen ebenfalls dezimierten Gegner bestimmten die Gäste von Beginn an das Geschehen. „Wir hatten in der ersten Halbzeit schon die ein oder andere gute Situation“, resümierte Ziegler. Mit zunehmender Dauer ließen die Kräfte nach und angesichts von nur zwei Auswechselspielern konnte Ziegler auch kaum rotieren. „Alle haben bei den hohen Temperaturen voll durchgezogen, daher war es eine sehr gute Einheit“, so der Coach. „Alle waren am Limit. Nichtsdestotrotz war sehr viel Fußball dabei.“