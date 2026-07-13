TSV Aßling gewinnt erstes Testspiel 3:1 – Emmering kassiert 0:5-Klatsche

Der TSV Aßling hat sein erstes Vorbereitungsspiel gewonnen. Die Mannschaft siegte beim FC Rottach-Egern mit 3:1, obwohl viele Spieler fehlten und erst drei Trainingseinheiten stattgefunden hatten.

FC Rottach-Egern – TSV Aßling1:3 Früher hatte sich der FC Bayern München regelmäßig auf die anstehende Bundesligasaison in Rottach-Egern vorbereitet. Aufgrund globaler Verpflichtungen ist dies nicht mehr der Fall. Dafür testete am Sonntagnachmittag der TSV Aßling am Tegernsee und gewann beim ortsansässigen Kreisklassisten durch Tore von Tom Hinterholzer (30.), Jacob Mertl (62.) und Maximilian Kling (75.) mit 3:1. Sebastian Brezina hatte davor auf 1:2 verkürzt (74.).

TSV-Trainer Laszlo Ziegler wollte den Sieg nicht überbewerten: „Wir hatten erst drei Einheiten und uns haben noch viele Spieler gefehlt. Heute war für uns ein Test zum Reinkommen.“ Gegen einen ebenfalls dezimierten Gegner bestimmten die Gäste von Beginn an das Geschehen. „Wir hatten in der ersten Halbzeit schon die ein oder andere gute Situation“, resümierte Ziegler. Mit zunehmender Dauer ließen die Kräfte nach und angesichts von nur zwei Auswechselspielern konnte Ziegler auch kaum rotieren. „Alle haben bei den hohen Temperaturen voll durchgezogen, daher war es eine sehr gute Einheit“, so der Coach. „Alle waren am Limit. Nichtsdestotrotz war sehr viel Fußball dabei.“

TSV Peterskirchen – TSV Emmering5:0 Bei hochsommerlichen Temperaturen verbrachten viele Menschen im Freistaat Bayern den Sonntagnachmittag im Freibad oder an einem See. Der TSV Emmering absolvierte bei 30 Grad in Peterskirchen sein erstes Vorbereitungsspiel auf die anstehende Saison und ging dabei baden. Mit 0:5 Toren musste sich die Mannschaft der Gebrüder Köck am Ende geschlagen geben. Zur Emmeringer Ehrenrettung sei gesagt, dass sich der Bezirksligist in einer ganz anderen Phase der Vorbereitung befindet und zuvor bereits zwei Testspiele bestritten hatte.

Bernhard Köck zeigte sich vom Endstand nicht geschockt und ordnete die Begegnung so ein: „Für das erste Spiel nach nur zwei Trainingseinheiten hat es gepasst. Das Ergebnis fiel zu hoch aus, da wir auch drei, vier Tore hätten machen müssen.“

Tore erzielten am Sonntag aber nur die Gastgeber. Kilian Spiel brachte Peterskirchen in der 31. Minute mit 1:0 in Führung, Leon Winkler legte noch vor der Halbzeit nach (36.). Fabian Diermeier (55.) und Simon Göbl mit einem Doppelpack (60. und 63.) schraubten das Ergebnis in die Höhe. „Unsere Vorgaben wurden von den Spielern gut umgesetzt“, resümierte Köck dennoch und räumte ein: „Natürlich gibt es noch einiges zu verbessern.“