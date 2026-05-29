TSV Aßling fehlt ein Punkt gegen Bad Aibling zum Klassenerhalt

FB Aßling KK (rot) Florian Knoblich – Foto: Sro

„Ich blicke mit Vorfreude und einer kleinen Anspannung auf das Spiel“, so der Coach. „Die Ausgangslage ist klar. Am Ende müssen wir nur einen Punkt holen und haben es selbst in der Hand. Wir schauen nicht auf die anderen Spiele.“

Der TSV Aßling ist nur noch einen Punkt vom Klassenerhalt in der Kreisklasse 1 (Inn/Salzach) entfernt. Die Mannschaft von Trainer Laszlo Ziegler möchte am Samstag, 15 Uhr, daheim gegen den TuS Bad Aibling diesen letzten Schritt gehen.

Wir schauen nicht auf die anderen Spiele.

Aßlings Herren-Coach Laszlo Ziegler

Während es für Bad Aibling um gar nichts mehr geht, stecken derzeit noch fünf Teams im Abstiegsstrudel der Kreisklasse 1 fest. Aßling hat davon mit 29 Punkten die beste Ausgangslage und kann nur noch von Tattenhausen (26 Punkte) und Aschau (27 Punkte) eingeholt werden. Gewinnt eine der beiden Mannschaften am Wochenende nicht, ist die Ziegler-Elf auch gerettet.

„Die Trainingsbeteiligung war wie auch schon in den letzten Wochen sehr gut. Eine Anspannung ist noch nicht zu spüren“, berichtet Laszlo Ziegler über seine Eindrücke aus der Trainingswoche. „Es wird darauf ankommen, dass wir wieder gut ins Spiel kommen und gut verteidigen.“