TSV Aßling eröffnet Saison – aber sechs Spieler fehlen urlaubsbedingt

FB Aßling KK (rot) Matthias Kagermeier – Foto: SRO

Der TSV Aßling startet am Freitagabend gegen den TuS Bad Aibling in die neue Spielzeit. Trainer Laszlo Ziegler muss in den ersten beiden Saisonwochen auf bis zu sechs Spieler verzichten.

Dabei ist der TuS Bad Aibling für Ziegler „schwer einzuschätzen. In der Vorrunde der vergangenen Saison waren sie sehr erfolgreich, als sie ihre Qualität auf den Punkt gebracht haben. Ich denke, dass sie den Start genauso stark gestalten wollen wie letztes Jahr.“

Am Freitagabend eröffnet der TSV 1932 Aßling daheim gegen den TuS Bad Aibling die Saison 2026/27 in der Kreisklasse 1 (Inn/Salzach). Wenn Schiedsrichter Kevin Mayer um 18.30 Uhr am Büchsenberg das Spiel anpfeift, rollt in der Liga noch kein anderer Ball. „Ich verspüre eine Vorfreude darauf, dass es losgeht, aber auch eine gewisse Anspannung“, verrät Aßlings Trainer Laszlo Ziegler kurz vor dem Saisonauftakt. „Unser Programm ist sehr straff und herausfordernd“, weiß der Coach.

Letzter Vergleich ging 4:0 an Büchsenberger

Auch der spielende Abteilungsleiter Florian Knoblich hat Respekt vor den Gästen: „Der TuS Bad Aibling ist ein sehr starker Gegner. Auch wenn wir im letzten Duell 4:0 gewonnen haben, dürfen wir sie keinesfalls unterschätzen. Die Aiblinger sind sehr robust und durch Spieler wie Marc Arnold und Fabian Troffer sehr angriffsstark.“

Aßling will jedoch den Fokus auf sich selbst richten. In der Vorbereitung lag der Schwerpunkt darauf, die Mannschaft taktisch und spielerisch zu verbessern. „Unser neues Trainer-Dreieck aus Laszlo Ziegler, Phil Zech und Manfred Svoika zeigte bereits Wirkung“, lobte Knoblich.

Straffes Vorbereitungsprogramm

Von sieben Testspielen konnte Aßling sechs gewinnen. „Wir hatten fast jede Woche drei Einheiten. Man muss der Mannschaft hoch anrechnen, dass jeder Spieler extrem mitgezogen hat.“ Auch Ziegler weiß, dass ein Prozess angestoßen wurde: „Unsere Vorbereitung war recht gut, die Jungs haben sich weiterentwickelt.“ Gleichzeitig warnt er aber auch: „Jedoch weiß ich aus eigener Erfahrung, dass es nach einer guten Vorbereitung nicht heißt, dass es so weitergehen muss. Das ist in meinen Augen die größte Herausforderung.“

Eine weitere große Herausforderung für sämtliche Amateurtrainer ist im August die Urlaubszeit, auch der TSV Aßling ist davon betroffen. In den ersten beiden Saisonwochen fehlen bis zu sechs Spieler.

„Das Positive ist, dass wir sehr breit aufgestellt sind“, so TSV-Coach Laszlo Ziegler, der erst kurz vor dem Anpfiff wissen wird, ob in Samuel Wambach einer seiner wichtigsten Offensivspieler rechtzeitig fit wird.