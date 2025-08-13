TSV Aspis Taufkirchen triumphiert mit Torfestival

Vor beeindruckender Kulisse von 225 Zuschauern in Taufkirchen boten der TSV Aspis Taufkirchen und der SC Moosen/Vils ein wahres Offensivspektakel. Das Spiel begann furios, und die Gäste aus Moosen/Vils gingen früh in Führung. Felix Sperr erzielte in der 18. Minute das 0:1. Nur acht Minuten später erhöhte Alexander Weinzierl nach einem schnellen Konter auf 0:2, was für die Gäste vielversprechend aussah.

Doch der TSV ließ sich nicht entmutigen. Bereits in der 28. Minute verkürzte Meysam Amiripur auf 1:2. Der Ausgleich folgte in der 36. Minute durch Julian Schaumaier, der einen präzisen Pass eiskalt verwertete. Kurz vor der Pause setzte Kilian Kranich für Moosen/Vils jedoch noch einen Treffer drauf und brachte sein Team mit 2:3 in Führung.

In der zweiten Halbzeit zeigte der TSV Aspis Taufkirchen seine wahre Stärke. Julian Schaumaier übernahm das Spielgeschehen und sorgte mit einem Doppelschlag in der 72. und 74. Minute für die 4:3-Führung. In der 80. und 82. Minute verwandelte er souverän zwei Foulelfmeter und erhöhte sein persönliches Konto auf fünf Treffer. Der Schlusspunkt für den TSV folgte in der 84. Minute durch Patrick Teuber, der nach einer schönen Kombination das 7:3 erzielte. Der Ehrentreffer von Thomas Breu in der 86. Minute für den SC Moosen/Vils änderte nichts mehr am klaren Endstand von 7:4.