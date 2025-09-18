TSV Aspis Taufkirchen scheidet nach Elfer-Drama gegen Eintracht Berglern aus

Der TSV Aspis Taufkirchen ist als letzter verbliebener Kreisklassist aus dem Landkreis auf höchst dramatische Art und Weise im Viertelfinale des Toto-Pokals (Donau/Isar) ausgeschieden. Erst im Elfmeterschießen musste sich die Mannschaft um Spielertrainer Julian Schaumaier im Landkreisfinale Kreisligist SV Eintracht Berglern 4:5 (1:1, 1:0) geschlagen geben.

Früh im Spiel ging der Kreisklassist nach einer Ecke durch Schaumaier in Führung (13. Minute). Der Spielertrainer war es auch, der noch in der ersten Hälfte die hundertprozentige Torchance aufs 2:0 hatte, diese aber nicht nutzen konnte.

In der zweiten Halbzeit entwickelte sich vor den etwa 200 Zuschauern in Taufkirchen ein kampfbetontes Pokalspiel, bei dem die favorisierten Gäste nach und nach die Spielkontrolle an sich rissen und den Außenseiter zunehmend in dessen eigene Spielhälfte drängten. Aspis verteidigte mit Mann und Maus, die wenigen Gegenstöße der Schaumaier-Elf führten kaum mehr zu Torgefahr.

Kreisligist SV Eintracht Berglern gewinnt im Elfmeterschießen

Es brauchte kurz vor Schluss allerdings einen strittigen Strafstoß für Berglern, den Maurice Steck zum 1:1 verwandelte (87.). Berglern hatte Glück, zu dem Zeitpunkt nicht bereits in numerischer Unterzahl agieren zu müssen, eine Notbremse der Gäste wurde vom Schiri nicht mit der Roten Karte geahndet.

Im Elfmeterschießen behielt der Kreisligist die Oberhand und zog somit ins Halbfinale ein. „Am Ende des Tages ist unser Ausscheiden in der Entstehung etwas bitter, da wir erst im Elfmeterschießen verloren haben. Leider haben wir es verpasst, das 2:0 nachzulegen. Die strittigen Schiedsrichterentscheidungen spielten dem Gegner in die Karten“, resümierte Schaumaier. „Unterm Strich sind wir mit der Pokalsaison sehr zufrieden. Es ist nicht selbstverständlich, als Kreisklassist so weit zu kommen. Jetzt gilt unser voller Fokus dem Gemeindederby gegen die BSG (Freitag, 20 Uhr).“