Allgemeines
TSV Asperg und FV Dersimspor top, Riexingen mit Aufholjagd

Was war in den Staffeln der Kreisliga A im Bezirk Enz/Murr los?

In den Staffeln der Kreisliga A des Bezirks Enz/Murr war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.

Bezirk Enz/Murr

Kreisliga A1:

SV Salamander Kornwestheim II – TSV Grünbühl 1:3
Der TSV Grünbühl erwischte einen Traumstart: Bereits in der 5. Minute traf Fabio Coppola zur frühen Führung. Ibish Sejdijaj legte in der 22. Minute nach, und nur fünf Minuten später erhöhte Daniel Schick auf 0:3 – eine beeindruckende Anfangsphase der Gäste. Kornwestheim II kämpfte sich danach besser ins Spiel und kam durch ein Eigentor von Seyit Midilli in der 35. Minute zum Anschluss. Trotz mutiger Bemühungen reichte es aber nicht mehr, um Grünbühl ernsthaft in Gefahr zu bringen.

GSV Pleidelsheim II – FV Dersimspor Ludwigsburg 0:5
Dersimspor Ludwigsburg präsentierte sich in überragender Offensivform. Roberto Cappella eröffnete den Torreigen in der 21. Minute und war insgesamt mit drei Treffern der Mann des Tages. Tarik Ibrahimbegovic (28.) und Edvin Karic (42.) sorgten bereits vor der Pause für klare Verhältnisse. In Halbzeit zwei blieb Dersimspor spielbestimmend: Cappella traf erneut in der 69. und 75. Minute und besiegelte den klaren Auswärtssieg.

SKV Eglosheim – Türk. SC Kornwestheim 4:1
Vor 50 Zuschauern zeigte der SKV Eglosheim eine überzeugende Leistung. Mustafa Dansik traf nach 27 Minuten zum 1:0, ehe Flakron Shabani mit einem Doppelpack (50., 62.) für die Vorentscheidung sorgte. Lukas-Ian Boy erhöhte in der 66. Minute sogar auf 4:0. Kornwestheim gelang durch Maden Woldezion nur noch der Ehrentreffer in der 68. Minute. Eglosheim dominierte die Partie über weite Strecken und sicherte sich einen klaren Heimsieg.

TSV 1899 Benningen – VfB Tamm 3:1
David Heim brachte die Gastgeber nach 20 Minuten in Führung. Zwar glich Thomas Hug in der 49. Minute für Tamm aus, doch erneut war es David Heim (63.), der Benningen wieder in Front brachte. Sven Kettgen setzte in der 79. Minute den Schlusspunkt.

GSV Erdmannhausen – TSV Affalterbach 3:3
Ein emotionales Auf und Ab! Affalterbach lag durch Treffer von Nico Haußmann (36.) und Dominik Janzer (62.) komfortabel mit 0:2 in Führung. Doch Erdmannhausen bewies große Moral: Luis Hoffmann verkürzte in der 78. Minute, Calvin Kaiser glich nur vier Minuten später aus. In einer turbulenten Schlussphase verwandelte Antonio la Macchia in der 90. Minute einen Foulelfmeter zum vermeintlichen Siegtreffer für Affalterbach – doch Luis Hoffmann antwortete in der 90.+5 noch einmal und rettete Erdmannhausen das Remis.

SG Hochberg/Hochdorf – FSV Oßweil 1:2
Oßweil erwischte den besseren Start und ging nach 24 Minuten durch Andreas Klotz in Führung. Hochberg/Hochdorf kam im Verlauf besser in die Partie und belohnte sich mit dem Ausgleich durch Noah Jöst in der 60. Minute. Doch die Gäste schlugen zurück: Erich Franz traf nur fünf Minuten später zum 1:2, das am Ende auch den Auswärtssieg bedeutete.

TSV Asperg – GSV Höpfigheim 5:0
Asperg zeigte eine starke zweite Halbzeit und entschied die Partie deutlich für sich. Ein Eigentor von Ardi Ternava (60.) brachte die Gastgeber auf Kurs. Anschließend spielten sie sich in einen Rausch: Yulian Binder (67., 80.), Sven Schreyer (71.) und Manuel Burk (89.) erzielten die weiteren Treffer. Höpfigheim fand defensiv kaum Zugriff – ein klarer Sieg für Asperg.

SGV Murr – VfB Neckarrems 1913 1:4
Die Gäste aus Neckarrems starteten konzentriert und gingen durch zwei Treffer von Paul Pommerenke (31., 45.) mit einer komfortablen Führung in die Pause. Nach dem Seitenwechsel bäumte sich Murr kurz auf und kam zum Anschluss durch Leon Gassmann (63.). Neckarrems verwaltete die Führung: David Bauermeister erhöhte per Foulelfmeter in der 82. Minute, ehe Ferdinand Vollmer in der 90. Minute auf 1:4 stellte. Ein starker Auftritt der Gäste vor 120 Zuschauern.

Kreisliga A2:

SpVgg Renningen – SKV Rutesheim (U23) II 3:1
Eine lange ausgeglichene Partie, die erst spät explodierte: Renningen brauchte bis zur 71. Minute, dann erlöste Julius Böhler die Gastgeber mit dem 1:0. Nur eine Minute später setzte Leon Kottucz mit dem 2:0 nach – ein Doppelschlag, der die Weichen stellte. Rutesheim gab sich jedoch nicht geschlagen und kam in der 87. Minute durch Kai Altmann noch einmal heran. Doch Renningen blieb nervenstark: In der Nachspielzeit sorgte Sicheii Mulas (90.+2) für den umjubelten 3:1-Endstand.

Spvgg Weil der Stadt – TSV Flacht 3:2
Weil der Stadt erwischte einen starken Start und ging früh durch Vladyslav Bondar (17.) in Führung. Flacht antwortete in der 39. Minute durch Christopher Welsch, doch die Gastgeber schlugen sofort zurück: Mousa El Arkoubi (42.) und Florian Sprenger (45.) trafen kurz vor der Pause und stellten auf 3:1. Flacht warf danach alles nach vorne und verkürzte in der 88. Minute durch Luca Schmid – doch der Ausgleich blieb aus. Ein intensives, unterhaltsames Duell.

SV Leonberg/Eltingen II – Drita Kosova Kornwestheim 2:4
Leonberg/Eltingen startete gut und ging durch Eros Bronico (31.) in Führung. Doch nach der Pause drehte Kornwestheim gewaltig auf: Berkan Yürükoglu glich in der 55. Minute aus, Elvis Gashi (57.) legte direkt nach. In der Schlussphase entschieden Muhamet Muzliukaj (81.) und Spetim Muzliukaj (87.) das Spiel endgültig für Drita Kosova. Der späte Treffer von Eros Bronico (88.) war nur noch Ergebniskosmetik.

TSF Ditzingen – TSV Münchingen II 2:3
Ditzingen begann stark und ging durch Kubilay Kilic (32.) in Führung. Doch Münchingen kam mit Schwung aus der Kabine: Max Keller (46.) und Tamino Filipay (48.) drehten das Spiel innerhalb von zwei Minuten. Ditzingen kämpfte sich in der 60. Minute durch Noah Ihlenfeld zurück. Am Ende war es jedoch Yannick-Noah Kansy (78.), der Münchingen den umjubelten Auswärtssieg sicherte.

TSV Heimerdingen 1910 II – TSV Höfingen 1:1
Vor 70 Zuschauern erwischten die Gastgeber den besseren Start: Luka Banas traf in der 17. Minute zum 1:0. Höfingen arbeitete geduldig am Ausgleich und belohnte sich in der 65. Minute durch Kenai Russo. Danach entwickelte sich ein offenes Spiel, doch beide Defensivreihen ließen keinen weiteren Treffer zu.

TV Möglingen – KSV Renningen 2:3
Renningen ging früh durch Mehmet Semsettin Erdogan (22.) in Führung, doch Möglingen egalisierte kurz vor der Pause durch Luca Daniele Marino (44.). In einer lebhaften Schlussphase traf zunächst Muhammed Sivri (75.) zum erneuten Gästevorsprung. Ein Eigentor von Kaan Altinsoy (81.) brachte Möglingen wieder ins Spiel – aber nur drei Minuten später stellte Sivri (84.) erneut seine Torjägerqualitäten unter Beweis und sicherte Renningen den Auswärtssieg.

Spvgg Warmbronn – SV Gebersheim 3:0
Warmbronn zeigte von Anfang an eine konzentrierte Leistung: Pascal Stork traf in der 11. Minute und legte in der 52. Minute nach. Dazwischen erhöhte Christian Ahlborn (24.) auf 2:0. Gebersheim versuchte zwar, sich zurückzukämpfen, wurde aber nach der gelb-roten Karte für Niklas Stapf (63.) zusätzlich geschwächt. Warmbronn spielte die Partie souverän zu Ende und überzeugte.

Kreisliga A3:

TSV Kleinglattbach – FC Mezopotamya Bietigheim 2:2
Vor 50 Zuschauern entwickelte sich ein flottes Spiel, das von Beginn an Tempo hatte. Serif Ciftci stellte früh auf 1:0 (4.), doch Mezopotamya fand sofort eine Antwort und glich nur fünf Minuten später durch Maximo Sezgi zum 1:1 aus. Auch nach der Pause blieb Kleinglattbach gefährlich: Erneut war es Serif Ciftci (55.), der sein Team in Führung brachte. Als alles nach einem Heimsieg aussah, traf Caner Kaya in der 88. Minute zum späten 2:2.

FV Kirchheim – SV Horrheim 2:2
Kirchheim begann stark und legte mit Toren von Maximillian Steiner (15.) und Kai Müller (30.) eine frühe 2:0-Führung hin. Horrheim aber blieb dran und verkürzte noch vor der Pause durch Jan Maier (40.). Gleich nach Wiederbeginn traf Pajtim Ajeti (50.) zum 2:2, womit die Partie komplett offen war. Beide Teams hatten noch Chancen, doch keine Mannschaft schaffte den entscheidenden Treffer. Am Ende ein Unentschieden nach zwei völlig unterschiedlichen Halbzeiten.

Spvgg Bissingen – TSV Großglattbach 3:2
Großglattbach startete besser und ging durch Florian Kuhnle (18.) in Führung. Nach der Pause drehte Bissingen jedoch auf: Cahit Gündüzalp (47.) sorgte für den Ausgleich, ehe Eros Ciatto (77.) und Patrick Sedlaczek (79.) die Begegnung innerhalb von zwei Minuten entschieden. Großglattbach kämpfte sich durch Jonathan Gayer (84.) noch einmal heran, doch die Zeit lief gegen die Gäste. Ein intensiver Sieg für Bissingen nach starker zweiter Halbzeit.

TSV Bönnigheim – SV Illingen 1906 1:1
Die Gäste erwischten den besseren Start: Tim Scheuermann traf in der 23. Minute zum 0:1. Bönnigheim brauchte lange, um gefährlich zu werden, doch in der 71. Minute gelang Paul Aichinger der Ausgleich. Danach drängten beide Teams auf den Sieg, doch weder Illingen noch Bönnigheim konnten die Möglichkeiten nutzen. Ein Spiel, das von Einsatz geprägt war, aber ohne Sieger blieb.

SG Hohenhaslach/Freudental – SGM Riexingen 3:3
Ein emotionales und torreiches Duell: Zunächst lief für die Gastgeber alles perfekt. Ein Eigentor von Sven Hermann (26.), sowie Treffer von Kai Schopper (33.) und Linus Tröster (53.) sorgten für eine komfortable 3:0-Führung. Doch dann begann die große Lukas-Fröschle-Show: Mit einem Doppelpack (57., 68.) brachte er Riexingen zurück, ehe er in der 69. Minute per Foulelfmeter sogar zum 3:3 ausglich. Eine spektakuläre Aufholjagd und ein Spiel, das wohl beiden Teams noch lange in Erinnerung bleibt.

SV Hellas Bietigheim – FV Markgröningen 2:3
Die Gastgeber legten los wie die Feuerwehr: Dani Da Silva (2.) und Dardan Marashi (5.) sorgten für eine rasche 2:0-Führung. Doch Markgröningen blieb ruhig und arbeitete sich zurück. Fabian Bamberg (9.) verkürzte sofort, bevor Ege Ergüler in der 55. Minute ausglich. In einer kämpferisch geprägten Schlussphase war es schließlich Tobias Kammler, der in der 90. Minute den viel umjubelten Siegtreffer erzielte. Ein Spiel voller Wendungen – mit dem besseren Ende für die Gäste.

