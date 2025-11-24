TSV Asperg und FV Dersimspor top, Riexingen mit Aufholjagd

SV Salamander Kornwestheim II – TSV Grünbühl 1:3

Der TSV Grünbühl erwischte einen Traumstart: Bereits in der 5. Minute traf Fabio Coppola zur frühen Führung. Ibish Sejdijaj legte in der 22. Minute nach, und nur fünf Minuten später erhöhte Daniel Schick auf 0:3 – eine beeindruckende Anfangsphase der Gäste. Kornwestheim II kämpfte sich danach besser ins Spiel und kam durch ein Eigentor von Seyit Midilli in der 35. Minute zum Anschluss. Trotz mutiger Bemühungen reichte es aber nicht mehr, um Grünbühl ernsthaft in Gefahr zu bringen.

GSV Pleidelsheim II – FV Dersimspor Ludwigsburg 0:5

Dersimspor Ludwigsburg präsentierte sich in überragender Offensivform. Roberto Cappella eröffnete den Torreigen in der 21. Minute und war insgesamt mit drei Treffern der Mann des Tages. Tarik Ibrahimbegovic (28.) und Edvin Karic (42.) sorgten bereits vor der Pause für klare Verhältnisse. In Halbzeit zwei blieb Dersimspor spielbestimmend: Cappella traf erneut in der 69. und 75. Minute und besiegelte den klaren Auswärtssieg.

SKV Eglosheim – Türk. SC Kornwestheim 4:1

Vor 50 Zuschauern zeigte der SKV Eglosheim eine überzeugende Leistung. Mustafa Dansik traf nach 27 Minuten zum 1:0, ehe Flakron Shabani mit einem Doppelpack (50., 62.) für die Vorentscheidung sorgte. Lukas-Ian Boy erhöhte in der 66. Minute sogar auf 4:0. Kornwestheim gelang durch Maden Woldezion nur noch der Ehrentreffer in der 68. Minute. Eglosheim dominierte die Partie über weite Strecken und sicherte sich einen klaren Heimsieg.

TSV 1899 Benningen – VfB Tamm 3:1

David Heim brachte die Gastgeber nach 20 Minuten in Führung. Zwar glich Thomas Hug in der 49. Minute für Tamm aus, doch erneut war es David Heim (63.), der Benningen wieder in Front brachte. Sven Kettgen setzte in der 79. Minute den Schlusspunkt.

GSV Erdmannhausen – TSV Affalterbach 3:3

Ein emotionales Auf und Ab! Affalterbach lag durch Treffer von Nico Haußmann (36.) und Dominik Janzer (62.) komfortabel mit 0:2 in Führung. Doch Erdmannhausen bewies große Moral: Luis Hoffmann verkürzte in der 78. Minute, Calvin Kaiser glich nur vier Minuten später aus. In einer turbulenten Schlussphase verwandelte Antonio la Macchia in der 90. Minute einen Foulelfmeter zum vermeintlichen Siegtreffer für Affalterbach – doch Luis Hoffmann antwortete in der 90.+5 noch einmal und rettete Erdmannhausen das Remis.

SG Hochberg/Hochdorf – FSV Oßweil 1:2

Oßweil erwischte den besseren Start und ging nach 24 Minuten durch Andreas Klotz in Führung. Hochberg/Hochdorf kam im Verlauf besser in die Partie und belohnte sich mit dem Ausgleich durch Noah Jöst in der 60. Minute. Doch die Gäste schlugen zurück: Erich Franz traf nur fünf Minuten später zum 1:2, das am Ende auch den Auswärtssieg bedeutete.

TSV Asperg – GSV Höpfigheim 5:0

Asperg zeigte eine starke zweite Halbzeit und entschied die Partie deutlich für sich. Ein Eigentor von Ardi Ternava (60.) brachte die Gastgeber auf Kurs. Anschließend spielten sie sich in einen Rausch: Yulian Binder (67., 80.), Sven Schreyer (71.) und Manuel Burk (89.) erzielten die weiteren Treffer. Höpfigheim fand defensiv kaum Zugriff – ein klarer Sieg für Asperg.

SGV Murr – VfB Neckarrems 1913 1:4

Die Gäste aus Neckarrems starteten konzentriert und gingen durch zwei Treffer von Paul Pommerenke (31., 45.) mit einer komfortablen Führung in die Pause. Nach dem Seitenwechsel bäumte sich Murr kurz auf und kam zum Anschluss durch Leon Gassmann (63.). Neckarrems verwaltete die Führung: David Bauermeister erhöhte per Foulelfmeter in der 82. Minute, ehe Ferdinand Vollmer in der 90. Minute auf 1:4 stellte. Ein starker Auftritt der Gäste vor 120 Zuschauern.