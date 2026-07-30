TSV Aschbach stellt sich der Herausforderung Kreisoberliga

Aschbach. Der Jubel war groß, als der TSV Aschbach den Aufstieg perfekt machte. Und der war am Ende eine souveräne Angelegenheit. Zehn Punkte betrug der Abstand auf den Dritten, TG Jahn Trösel. Durch die ausgefallene Relegation marschierte der TSV gemeinsam mit Meister FSV Rimbach direkt von der A-Liga in die Kreisoberliga.
Anspruch und Wirklichkeit: In der Saison 2024/25 scheiterten die Odenwälder denkbar knapp am Aufstieg. Am Ende hatte die punktgleiche FSG Bensheim knapp die Nase vorn. Kein Wunder also, dass die Ambitionen der Aschbacher groß waren. Am Ende war es ein verdienter Aufstieg für die Mannschaft von Trainer Thomas Baucsek, die sich auch von einem kleinen Zwischentief kurz nach der Winterpause nicht zurückwerfen ließ. „Wir waren in dieser Saison sehr stabil und haben diese starke Spielzeit verdient mit dem Aufstieg gekrönt“, freut sich Abteilungsleiter Michael Versteegen.
Was war gut? Keine Frage, der TSV Aschbach überzeugte als Mannschaft. "Nur so war es möglich, eine solche Saison zu spielen. Zudem haben sich die vielen jungen Spieler gut integriert und Verantwortung übernommen", betont Versteegen.
Was geht besser? Der Aschbacher Abteilungsleiter muss nicht lange überlegen: "Die Jungs müssen sich noch öfter selbst belohnen. Wir erarbeiten uns jede Menge Chancen, die wir dann aber auch in Tore ummünzen müssen", weiß Versteegen, worauf es in der in wenigen Tagen beginnenden neuen Spielzeit ankommen wird. In der Vorbereitung habe die Mannschaft zusammen mit Trainer Thomas Baucsek zudem an der Physis gearbeitet. "Wir werden topfit in die neue Saison gehen", ist sich der TSV-Funktionär sicher.
Wer kommt? In Sachen Neuzugänge hält sich die Fluktuation beim TSV Aschbach in Grenzen. Ob Lukas Sattler und Robert Constantin für die erste oder zweite Mannschaft infrage kommen, werde sich zeigen, sagt Versteegen.
Wer geht? Drei Spieler aus dem Kader der Ersten, vier von der Zweiten verlassen die Aschbacher. "Jeder Abgang tut mir leid und ist vor allem in menschlicher Hinsicht ein Verlust", betont Michael Versteegen.
Was geht? Die Kreisoberliga werde noch einmal eine ganz andere Herausforderung, ist sich der TSV-Abteilungsleiter sicher. Deshalb sei es für den Aufsteiger wichtig, so schnell wie möglich nichts mit Abstieg zu tun zu haben. Versteegen: "Wir müssen auch nach Niederlagen die Köpfe oben behalten und dürfen uns nicht unterkriegen lassen." Dass dies gelingen kann, haben die Aschbacher in der Vergangenheit schon oft bewiesen.