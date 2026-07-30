TSV Aschbach stellt sich der Herausforderung Kreisoberliga

Was geht? Die Kreisoberliga werde noch einmal eine ganz andere Herausforderung, ist sich der TSV-Abteilungsleiter sicher. Deshalb sei es für den Aufsteiger wichtig, so schnell wie möglich nichts mit Abstieg zu tun zu haben. Versteegen: "Wir müssen auch nach Niederlagen die Köpfe oben behalten und dürfen uns nicht unterkriegen lassen." Dass dies gelingen kann, haben die Aschbacher in der Vergangenheit schon oft bewiesen.