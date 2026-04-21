TSV Arnbach steht nach herber Pleite vor Abstieg – Dachau „nicht frisch genug“ Kreisliga München 1 von Moritz Stalter · Heute, 09:56 Uhr · 0 Leser

Schmerzhafte Landung: Der TS Arnbach steht vor dem Abstieg in die Kreisklasse. – Foto: Jeanette Stock/FuPa

Das Schlusslicht verliert deutlich gegen den Tabellenzweiten. Auch Sulzemoos siegt klar, während Karlsfeld II in Harthof untergeht.

Die Zeichen stehen für den Kreisligisten TSV Arnbach weiterhin auf Abstieg. Gegen den Tabellenzweiten Lohhof waren die Arnbacher ohne Chance. Aufgegeben aber haben sie sich noch lange nicht. So., 19.04.2026, 14:30 Uhr TSV Arnbach TSV Arnbach SV Lohhof SV Lohhof 0 4 Abpfiff TSV Arnbach – SV Lohhof 0:4: „Das war ein gebrauchter Tag heute", sagte Arnbachs Sprecher Florian Mayr nach der deutlichen Niederlage auf eigenem Platz. Arnbach musste wieder zwei Leistungsträger ersetzen, und Lukas Schmitt verletzte sich dazu noch mit dem Halbzeitpfiff schwer am Knie. Eine genaue Diagnose steht noch aus.

Die Treffer für die Gäste erzielten Luan da Costa Barros (6./76.), Daniel Suck (24.) und Fabian Böck (47.). Die Arnbacher bekamen alle vier Gegentore viel zu einfach, und nach vorne fehlte die Durchschlagskraft. Lohhof erwies sich als Spitzenmannschaft und siegte hoch verdient. „Aber in den nächsten Wochen müssen Punkte her, um den Sprung auf den Relegationsplatz doch noch zu schaffen“, so Mayr.

TSV Dachau 1865 II – TSV Moosach-Hartmannshofen 2:3: Den Dachauern war im Vorfeld bewusst, dass sie auf einen hoch motivierten Gegner treffen würden, für den im Abstiegskampf jeder Punkt zählt. Gespielt wurde auf Kunstrasen. Die Gäste erwischten den besseren Start und gingen durch Jonas Seifert 1:0 in Führung (24.). Allerdings stand Seifert womöglich im Abseits. Die 1865-Zweite tat sich in der ersten Halbzeit schwer, sodass es mit dem knappen Rückstand in die Pause ging. Nach dem Seitenwechsel kamen die Dachauer engagiert aus der Kabine und belohnten sich mit dem verdienten 1:1-Ausgleich durch Georgios Dafermos (51.). Die Schlussminuten hatten es in sich. Nils Schneider traf in der 85. Minute zur neuerlichen Führung für Moosach. In der 89. Minute war Matja Maric einem Abpraller zur Stelle und erzielte den 2:2-Ausgleich. Mit dem Punktgewinn hätten die Dachauer sich zufriedengegeben, dennoch versuchten sie in den letzten Minuten, das Spiel noch zu drehen – und dies wurde klassisch bestraft: Kian Seyed Vossoughi köpfte in der 90. Minute zum Sieg für die Gäste ein. „Am Ende geht der Sieg für Moosach in Ordnung, wir präsentierten uns über weite Strecken nicht frisch genug", so Dachaus Trainer Manuel Stangl.

SV Sulzemoos – SV Weichs 4:0: Die Sulzemooser landeten im Landkreis-Duell gegen harmloser Weichser einen verdienten Sieg. Sie starteten mit hohem Pressing und waren gierig bei jedem Zweikampf. In der 26. Minute wurde die Überlegenheit belohnt. Christiano Wille legte den Ball geschickt per Hacke an seinem Gegenspieler vorbei und schloss die Aktion mit einem Schlenzer ins lange Eck ab. Peter Heilig erhöhte in der 53. Minute auf 2:0, nachdem er zwei Weichser aussteigen ließ und den Ball in den Winkel schoss. Dem folgte das 3:0 durch Mehmet Ayvaz per Direktabnahme nach Vorarbeit von Chris Wagenpfeil (59.). Nur eine Minute später besorgte Ayvaz das 4:0. Der SVS vergab noch einen Foulelfmeter in der 69. Minute durch Luca Marinelli, Peter Heilig und Alex Rupp setzten ihre Abschlüsse noch an den Pfosten beziehungsweise an die Latte. „Das war eine tolle Leistung der Jungs, wir waren in allen Belangen überlegen“, so SVS-Sprecher Dennis Reith. „Glückwunsch an Sulzemoos, wir hatten nichts zu melden und sind nur hinterhergelaufen“, so ein enttäuschter SVW-Trainer Robert Böttcher.