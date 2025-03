TSV Armsheim und FV Flonheim bilden eine Spielgemeinschaft

Flonheim/Armsheim. Am 16. April stehen sich die Spieler des FV Flonheim/TV Lonsheim und des TSV Armsheim ein letztes Mal gegenüber. Ein letztes A-Klassen-Duell in unmittelbarer Nachbarschaft. In Zukunft duellieren sich die beiden Mannschaften dann nur noch im Training. Und das als Mitspieler. Denn wie in der Jugend, wo die beiden Vereine seit dreieinhalb Jahren bereits gemeinsam als TSV Armsheim/Flonheim JSG antreten, bilden auch die Aktiven-Mannschaften der beiden Klubs ab der kommenden Saison eine Spielgemeinschaft.

Auch beim Nachbarn in Armsheim kennt man die Problematik der Unzuverlässigkeit vieler Spieler. Der Fußball, so scheint es, nimmt bei vielen Hobbykickern eben nicht mehr eine so wichtige Rolle ein, wie es in der Vergangenheit der Fall gewesen ist. Jarek Wlodarz kann diesen Vergleich bestens ziehen. Seit rund 30 Jahren ist er beim TSV aktiv. Früher als Trainer, inzwischen als Vorstandsvorsitzender. Er und Bastian Huprich, der Fußball-Abteilungsleiter des TSV, machen in ihrem Verein die gleichen Erfahrungen, die auch Becker zwei Kilometer südwestlich von ihnen macht. „Bei schlechtem Wetter sind von gefühlt 40 Spielern acht im Training. Die Einstellung ist heutzutage katastrophal.” Wlodarz sagt: „Es scheitert nicht an der Menge an Spielern, sondern an der Mentalität.”

Ein aus der Not heraus geborener Zusammenschluss zweier um die Existenz kämpfender Vereine ist diese SG nicht. Auch wegen der gut funktionierenden Jugendarbeit sind beide Vereine gut aufgestellt. Zwar mussten die Flonheimer in dieser Saison ihre zweite Aktiven-Mannschaft aus dem Spielbetrieb abmelden, aus Spielermangel sei das aber nicht geschehen, erklärt Dominik Becker, der Erste Vorsitzende des FV Flonheim. „Wir haben genug Leute, nur kommen die eben manchmal nicht.” Was sich flapsig anhört, ist für den Vereinsverantwortlichen neben dem Mehraufwand an Arbeit ein großes Problem. Fehlende Motivation, geringer sportlicher Ehrgeiz, schlechtes Wetter, andere Verpflichtungen – die Gründe für mal 10 und dann mal 30 Spielern im Training sind vielschichtig. Dass die Flonheimer vermeintlich genügend Spieler haben, beweist die Statistik, nach der die Flonheimer in der laufenden Saison schon 32 verschiedene Spieler eingesetzt haben.

Fußballerische Zukunft soll gesichert werden

Eine „Basis“ an Spielern ist also an beiden Standorten vorhanden, weswegen Dominik Becker zur Fusion sagt: „Wir wollen uns frühzeitig zusammentun, um zu verhindern, dass wir irgendwann beide Probleme bekommen.” Noch gibt es keine Welle an Abgängen und auch keine an Abmeldungen. Aber, wer weiß, wie das in Zukunft aussieht. Jarek Wlodarz präzisiert: „Wir hoffen, dass wir mit der Spielgemeinschaft ein solides Fundament bekommen, damit der Fußball in Armsheim und Flonheim auch in Zukunft weiter so gut funktioniert.” Und: Mit dem künftigen Zusammenschluss nehmen die beiden Vereine ihren jungen Eigengewächsen die Entscheidung ab, sich nach der Jugendzeit für einen der beiden Vereine entscheiden zu müssen.

Hohe sportliche Ziele verfolgen die beiden Vereine, die seit Jahren für eine gute Jugendarbeit und einen starken Zusammenhalt stehen, mit der Spielgemeinschaft nicht. „Wir wollen mittelfristig eine gute Rolle in der A-Klasse spielen”, sagt Becker, dem als heimatverbundenen Flonheimer zwar auch die Landesliga-Historie seines Klubs vertraut ist, dem aber in erster Linie die Zukunft des Vereins am Herzen liegt. Aktuell bilden die Flonheimer noch eine Spielgemeinschaft mit dem TV Lonsheim. Diese Kooperation endet im Sommer. Becker sagt: „Die Lonsheimer waren jetzt nicht gerade begeistert von unseren Plänen, aber wir gehen auch nicht im Streit auseinander.”

Viele Detailfragen noch zu klären

Nun gilt es, für die Zukunft der künftigen SG, dessen endgültiger Namen noch gar nicht feststeht, die vielen Detailfragen zu klären. Das Armsheimer Spielertrainer-Duo Marco Del Pin und Pascal Mohr soll auch künftig an der Seitenlinie stehen. Flonheims Pendant Florian Schapfel dann also wohl hauptsächlich auf dem Feld stehen. Angesichts der zahlreich eingesetzten Aktiven in der laufenden Runde (Flonheim 32, Armsheim 22) könnte die SG künftig drei Mannschaften melden. Die Erste, so der Wunsch der Verantwortlichen, soll in der A-Klasse spielen, eine weitere wird in der C-Klasse an den Start gehen. Bei einem Flonheimer/Lonsheimer Abstieg in dieser Saison, der wohl kaum noch zu verhindern sein dürfte, gäbe es, wenn die Lonsheimer kein eigenes Team melden, die Möglichkeit, auch ein Team in der B-Klasse zu melden. Zukunftsmusik. Und für Becker und Wlodarz noch zu viel Konjunktiv.

Eine weitere Frage, die in Zukunft geklärt werden muss: Mit welchen Trikots läuft die Spielgemeinschaft künftig auf? „Wir haben einen neuen Trikotsatz”, sagt Wlodarz und muss nach Beckers kurzer Antwort lachen. „Wir auch.” Ein Luxusproblem also. Ebenso wie die Wahl der Spiel- und Trainingsstätte. Im Sommer steht der Rasenplatz im Flonheimer Adelbergstadion zur Verfügung, in den kalten Monaten und bei schlechtem Wetter die Kunstrasenanlage in Armsheim. Ein großer Vorteil: die kurzen Wege. Schon heute kommen viele Spieler mit dem Rad zum Sportplatz. Auch als SG wird das kein Problem sein.

Zu Vorbereitungsbeginn wurden beide Mannschaften über die bevorstehende Spielgemeinschaft in Kenntnis gesetzt. Große Ekstase, so ist zu hören, löste die Ankündigung innerhalb der Spielerkreise nicht aus. Wütende oder emotionale Reaktionen blieben aber auch aus. „Das Wichtigste ist, dass sich die Vorstände der Vereine und die Spieler untereinander verstehen“, finden Wlodarz und Becker unisono. „Die Mannschaft wird sich finden“, sagt Becker. „Und ich glaube kaum, dass diese Entscheidung an irgendeiner Stelle Krach auslösen wird.“