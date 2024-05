TSV Armsheim feiert Pokalsieg

Die grün-weiß gekleideten Anhänger nahmen ihren Helden in die Mitte. Manche küssten ihn. Andere skandierten „Nico, Nico“. Und die allermeisten klopften ihm auf die Schultern - oder das, was sich sonst von dem Fels in der Brandung erhaschen ließ. Die Begeisterung um den 33-Jährigen war so groß, dass sogar die Siegerehrung erst Minuten später vonstatten gehen konnte.

Nico Michel ist seit jeher einer der Pubkikumslieblinge beim TSV Armsheim. Nun aber, nach diesem 60-m-Schuss in der 109. Minute, hat er seinen Ehrenplatz in der Heldengalerie der Wiesbachtaler ganz sicher. Als Innenverteidiger schlug er den Ball aus dem eigenen Strafraum in den 16er der stark aufspielenden TuS Wörrstadt. Dort dotzte das Leder auf, flog im Bogen über den zu weit vorne postierten TuS-Keeper und senkte sich hinter ihm zum 3:2 ins Tor. Was für ein Treffer! Tor des Monats mindestens, vielleicht auch das Tor des Jahres. In jedem Fall aber das Tor, das dieses packende Endspiel vor rund 500 Zuschauern krönte.

Grün-weißer Feier-Abend

Ob Michel diesen Fernschuss aus Verlegenheit versuchte oder ob er tatsächlich sein Glück probieren wollte, war zunächst nicht zu klären. Die Armsheimer Mannschaft, inklusive ihres über 120 Minuten singenden Fan-Chors und dem Torschützen, stürzte sich freudetrunken in den Feier-Abend. Tief enttäuschte Wörrstadter machten gute Miene dazu, bis sie sich endlich zum Wundenlecken in die Katakomben des Adelbergstadions zurückziehen konnten. René Novos primäre Aufgabe wird nun darin bestehen, die Mannschaft wieder aufzubauen. Am Sonntag wartet das Spitzenspiel in der B-Klasse bei der SG Nieder-Wiesen/Oberwiesen/Erbes-Büdesheim, wo die Meisterschaft eingefahren werden könnte.

TuS Wörrstadt hat den Sieg vor Augen

Völlig berechtigt trauerten sie dem vergebenen Pokalsieg hinterher. TuS erwischte einen Traumstart, legte vor ebenfalls beeindruckender Anhängerschar verdient das 1:0 durch Emanuel Dragun vor. Besseren Zugriff aufs Spiel bekam der TSV dann erst nach dem Wechsel. Pascal Mohrs Traumtor, ein direkt verwandelter Freistoß ins oberere Dreieck, bedeutete den Ausgleich. Später, anfangs der Verlängerung, markierte der Spielertrainer auch das 2:1. Doch der Favorit wurde zusehends müder. René Novos Ausgleich (107.) schien nur der Auftakt zu sein, um den angezählten Gegner auszuknocken. Die rot-weiß gekleidete Menge im Stadionrund wachte auf, heizte die Stimmung an, träumte schon vom ganz großen Coup. Und dann das: dieser weite Michel-Ball und die unglückliche Figur, die TuS Wörrstadts Keeper Nico Robin Sachs dabei abgab.

TuS-Spielertrainer René Novo gab sich hinterher verständlicherweise geknickt: „Wirklich bitter für uns, dass wir so kurz nach dem Ausgleich einen solchen Gegentreffer bekommen“. Durch einen Schuss, der - wenn überhaupt - nur ganz selten die Torlinie passieren würde. Aber, räumte Novo ein: „Den Ball hatte Nico super getroffen“. Darüber hinaus müsste festgestellt werden, dass TuS Wörrstadt etliche Möglichkeiten hatte, die Partie für sich zu entscheiden. Der superagile Rechtsaußen Raphael Manuel Novo hatte gleichermaßen oft Pech wie sein Nebenmann Emanuel Dragun. Sie hatten in den letzten Sekunden der regulären Spielzeit sogar den Siegtreffer auf dem Fuß. Allerdings stand ihnen mit Christopher Fink auch ein bärenstarker Keeper im Tor der Armsheimer gegenüber.

Pascal Mohr blüht nach Verletzung auf

Vor Nico Michels Glanztat zeichnete sich ab, dass Pascal Mohr „the man of the match“ werden könnte. Sein Ausgleichstreffer war genauso sehenswert wie später der Drehschuss, mit dem er das 2:1 markierte. Dabei war lange offen, ob der frühere Verbandsliga-Fußballer überhaupt auflaufen könnte. Zweieinhalb Wochen Pause wegen muskulärer Probleme lagen hinter ihm. Intensiv hatte er daraum gekämpft, bei diesem Finale dabei sein zu können. Es klappte. Und dann zeigte er, wie wichtig er fürs Armsheimer Team ist. Als endlich Schluss war, schaute er nur noch glücklich aus dem Trikot: „Was für ein Spiel ...“, kommentierte er.

Wenn ihr das Spiel verpasst habt, könnt ihr das Finale jetzt im Re-live nochmal in voller Länge ansehen.