TSV Apensen B-Juniorinnen sind Niedersachsenmeister von Leon Megow · Heute, 17:57 Uhr · 0 Leser

Verlinkte Inhalte TSV Apensen

Apensen. Die B-Juniorinnen des TSV Apensen werden in Braunschweig völlig überraschend Futsal Niedersachsenmeister und qualifizieren sich damit für die Norddeutschen Meisterschaften am 22.02.2026 in Hamburg. Das ist der größte Erfolg in der langjährigen Vereinsgeschichte des TSV Apensen v. 1903 e.V. im Jugend- und Mädchenfußball.

Die Mannschaft trainiert von Bille Becker, Jörn Becker und Christian Davids wurde im Dezember Kreismeister, anschließend belegten die Spielerinnen den zweiten Platz bei den Hallenbezirksmeisterschaften und qualifizierten sie sich damit für die Niedersachsenmeisterschaft am 08.02.2026 in Braunschweig. In der Vorrunde gewannen sie gegen Hannover 96 mit 1:0 durch Hala Alscheikho und 2:1 gegen den Lehndorfer TSV durch die Tore von Kalissa Knaut und Helena Belting. Als Gruppenerster der Staffel A spielten man dann gegen den Tabellenzweiten der Staffel B dem TSV Luthe. Das spannende Halbfinale entschieden die Apenser Mädels im Siebenmeterschießen für sich.