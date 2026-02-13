TSV Apensen B-Juniorinnen sind Niedersachsenmeister

Apensen. Die B-Juniorinnen des TSV Apensen werden in Braunschweig völlig überraschend Futsal Niedersachsenmeister und qualifizieren sich damit für die Norddeutschen Meisterschaften am 22.02.2026 in Hamburg.
Das ist der größte Erfolg in der langjährigen Vereinsgeschichte des TSV Apensen v. 1903 e.V. im Jugend- und Mädchenfußball.
Die Mannschaft trainiert von Bille Becker, Jörn Becker und Christian Davids wurde im Dezember Kreismeister, anschließend belegten die Spielerinnen den zweiten Platz bei den Hallenbezirksmeisterschaften und qualifizierten sie sich damit für die Niedersachsenmeisterschaft am 08.02.2026 in Braunschweig.
In der Vorrunde gewannen sie gegen Hannover 96 mit 1:0 durch Hala Alscheikho und 2:1 gegen den Lehndorfer TSV durch die Tore von Kalissa Knaut und Helena Belting. Als Gruppenerster der Staffel A spielten man dann gegen den Tabellenzweiten der Staffel B dem TSV Luthe. Das spannende Halbfinale entschieden die Apenser Mädels im Siebenmeterschießen für sich.
Im Finale mussten unsere Spielerinnen dann gegen die GVO Oldenburg antreten. Das Tor zum 1:0 erzielte Hannah Davids in der 5 Minute. Dieses war auch gleich der Siegtreffer und der Gewinn der Niedersachsenmeisterschaft für den TSV Apensen.
Die Tore bei dem Turnier erzielten Helena Belting (2x), Hannah Davids (2x), Kalissa Knaut (2x), Hala Alscheikho (1x) und Lilia Alscheikho (1x).
Die Mannschaft spielt in der Bezirksliga Lüneburg und wurde im Herbst Staffelsieger, somit spielt die Mannschaft im Frühjahr in der Aufstiegsrunde, um den Aufstieg, in die Niedersachsenliga.
Der Vorstandsvorsitzende des TSV Apensen Oliver Drechsel zeigte sich nach dem Gewinn der Niedersachsenmeisterschaft überaus zufrieden und lobte die beeindruckende Leistung der B-Juniorinnen. „Die Mannschaft hat Großartiges geleistet. Wir als Verein sind unglaublich stolz auf euch!“, betonte er. Gleichzeitig machte er deutlich, wie sehr sich der gesamte Verein nun auf die Norddeutsche Meisterschaft freue und dieser nächsten sportlichen Herausforderung mit großer Vorfreude entgegenblicke.