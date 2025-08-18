TSV Apensen auf Formsuche - Hedendorf schießt O/O ab

– Foto: Rolf Schmietow

Oberligist A/O wartet weiter auf den ersten Punkt. Auch der TSV Apensen muss sich in der Landesliga klar steigern. Hedendorf feiert dagegen einen hohen Derbysieg.

Die Oberliga-Fußballerinnen der SV Ahlerstedt/Ottendorf bleiben auch am 2. Spieltag punktlos. Die Gäste begaben sich durch einen Fernschuss von Thea Fels nach dem Seitenwechsel auf die Siegerstraße. A/O drückte in der Folge zwar auf den Ausgleich, ließ aber gute Möglichkeiten aus. Tore: 0:1 (6.) Finkemeyer, 1:1 (12.) Riwny, 1:2 (67.) Fels. Landesliga Lüneburg

Nach einem ausgeglichenen ersten Durchgang leistete sich Apensen wie schon unter der Woche gegen den TSV Stelle zu viele Fehler. „In meinen Augen hat Fleestedt aufgrund ihrer Zielstrebigkeit verdient gewonnen“, sagt Trainer Harald Zerwas. „Die Mädels müssen ganz schnell begreifen, dass wir so keinen Erfolg haben. Jetzt stehen wir mit dem Rücken zur Wand, müssen aber ruhig bleiben und weiterarbeiten.“ Tore: 0:1 (56.) und 0:2 (76.) beide Gerdau, 0:3 (81.) Bohnet, 1:3 (87.) J. Drechsel.