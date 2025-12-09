TSV Angelbachtal stellt die Weichen Verlinkte Inhalte Angelbachtal Angelbachtal II

Der TSV Angelbachtal und dessen Trainer Tobias Littig haben sich auf eine weitere Zusammenarbeit über die aktuelle Saison hinaus verständigt. Sportvorstand Oliver Laier äußerte sich hierzu: „Wir freuen uns sehr, dass wir uns in unkomplizierten Gesprächen mit Tobias Littig auf eine vorzeitige Verlängerung seines Engagements einigen konnten. Tobias hat in der Winterpause vor einem Jahr in einer für uns sportlich schwierigen Situation übernommen und zusammen mit der Mannschaft nach einer starken Rückrunde, mit Platz 5 in der Rückrundentabelle, letztlich souverän den Klassenerhalt schaffen können. Dies war, insbesondere da damals auch die unmittelbare Konkurrenz in der zweiten Halbserie noch ordentlich punktete, alles andere als selbstverständlich. Auch in der bisherigen Saison überzeugt die Mannschaft mit überwiegend spielerisch guten Leistungen und steht auf einen beachtlichen 5.Tabellenplatz. Wir freuen uns, nun frühzeitig Planungssicherheit für die kommende Runde zu haben und generell auf die weitere gemeinsame Zusammenarbeit.“

Auch der Spielausschuss-Vorsitzende Thomas Lichtner betonte: „Wir haben derzeit erfreulicherweise einen sehr jungen Kader, was in der heutigen Zeit alles andere als eine Selbstverständlichkeit darstellt. Hier ist Tobias Littig mit seinen Kompetenzen, die er aus seiner jahrelangen Tätigkeit im Nachwuchsleistungszentrum des SV Sandhausen mitbringt, einfach die perfekte Besetzung für uns. Zumal er aus Angelbachtal kommt und daher die Identifikation mit unserem Verein sehr groß ist. Gepaart mit unseren erfahrenen Führungsspielern macht es einfach derzeit sehr viel Spaß, der jungen Truppe zuzuschauen. Wir sehen uns daher für die Zukunft gut aufgestellt und freuen uns auf die weitere Entwicklung der Mannschaft.“ Der A-Lizenz-Inhaber selbst äußert sich wie folgt: „Ich freue mich sehr, meinen Vertrag beim TSV Angelbachtal um ein weiteres Jahr zu verlängern. Durch die aktuelle Aufbruchstimmung, die gemeinsamen Ziele und die großartige Unterstützung im Verein fühlt sich diese Entscheidung richtig an. Gemeinsam wollen wir weiter etwas Nachhaltiges aufbauen. Vielen Dank an alle, die diesen Weg mitgehen.“