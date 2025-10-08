TSV Ampfing löst Trainerfrage nach Hertl-Aus auf unbestimmte Zeit

Der TSV Ampfing trennte sich in der Bezirksliga Ost früh in der Saison von seinem Trainer. Der neue Mann an der Seitenlinie kennt den Verein bestens.

Ampfing – Vor über 25 Jahren erstmals im Verein aktiv. Jetzt ist er Cheftrainer der ersten Mannschaft in der Bezirksliga Ost. Die Rede ist von Burim Djimsiti, der nach dem Hertl-Aus den TSV Ampfing übernahm. Unterstützt wird er von Abteilungsleiter Uwe Dragosin. Das Duo verlor in den ersten drei Pflichtspielen keine Partie. Zuletzt mussten sich die Schweppermänner allerdings dem FC Aschheim geschlagen geben .

Djimsiti kennt den Verein wie kaum ein anderer. „Ich habe hier 1997 in der B-Jugend angefangen“, sagte der 43-Jährige im Gespräch mit Fussball Vorort/FuPa Oberbayern. Als Spieler lief Djimsiti immer wieder für die erste und zweite Mannschaft der Schweppermänner auf. Außerdem trainierte er bereits die zweite Mannschaft und war zuletzt Co-Trainer von Hertl.

2017 endete Djimsitis Zeit in Ampfing, allerdings nur vorübergehend. „Nach meiner Pause wurde ich als A-Jugendtrainer geholt“, sagte er und fügt an: „In der Mannschaft spielte auch mein Sohn, was natürlich eine große Motivation für mich war.“ Ehe sich Djimsiti versah, stieg er zum Co-Trainer von Hertl auf und ist jetzt sogar Cheftrainer der Bezirksliga-Mannschaft. Der Trainer stellt klar: „Für mich kam in der Region nie ein anderer Verein infrage.“ Jetzt soll er den hochdekorierten Kader des Bezirksligisten erfolgreich machen.

Der Trainerposten in Ampfing ist für Djimsiti eine Herzensangelegenheit. Ob er nur interimsweise an der Seitenlinie steht oder doch für einen längeren Zeitraum, weiß der Trainer nicht. „Es gibt keinen klaren Plan“, sagte Djimsiti zum weiteren Vorgehen. Zum Aus von Hertl wollte sich Djimsiti derweil nicht mehr äußern: „Das Vergangene wurde intern geklärt. Wir blicken positiv in die Zukunft.“

Große Verletzungssorgen beim TSV Ampfing: Elf Spieler fehlen dem Bezirksligisten

„Mein Ziel ist es, die definitiv vorhandene Qualität der Mannschaft auf den Platz zu bringen“, sagte Djimsiti. Mit Präsentationen und Videoanalysen versucht der Trainer seiner Mannschaft einen klaren Plan an die Hand zu geben. „Ich muss die Jungs fordern, damit sie ihr Potenzial abrufen“, weiß der neue Cheftrainer des TSV Ampfing. Allerdings: „Wir haben aktuell elf Verletzte, darunter auch sehr wichtige Spieler.“

Das dichte Programm macht es den Ampfingern nicht leicht. Die nächste englische Woche steht bereits an. Für die Schweppermänner geht es am Mittwoch (8. Oktober) im Pokal weiter, ehe am Wochenende der Sportbund Rosenheim zu Gast ist. Gegen den SBR soll dann der zweite Dreier in der Bezirksliga Ost für Djimsiti als Cheftrainer folgen.