TSV Ampfing gelingt Transferkracher: Regionalliga-Zwillinge kommen

Beide spielten bereits in der Jugend an der Salzach und wurden nach ihrer Zeit bei Wacker im Nachwuchsleistungszentrum (NLZ) des TSV 1860 München ausgebildet. 2019 trennten sich dann die Wege zum ersten Mal, Marcel schloss sich dem damaligen Regionalliga-Neuling Türkgücü München an, Alexander zog es zum SV Heimstetten. Marcel wechselte jedoch während der Corona-Pandemie zum TSV Buchbach, wohin ihm sein Bruder nur ein Jahr später folgte. Nach zwei gemeinsamen Spielzeiten in Buchbach, verbrachten die Brüder die vergangenen beiden in Burghausen.

In puncto Erfahrung nehmen sich die in Heldenstein wohnenden Verteidiger nur wenig und kommen auf 111 (Alexander) sowie 98 (Marcel) Einsätze in Bayerns höchster Amateurspielklasse. Dabei gelangen ihnen vier bzw. drei Tore. In der Bayernliga für die Reserve des TSV 1860 München ist die Bilanz ähnlich, 27 zu 38 Einsätze und jeweils ein Treffer.