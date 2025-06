TSV Althütte jubelt im Derby, SV Rieden beim 7:0 nicht zu stoppen

Kreisliga A1:

TV Stetten – Spvgg Rommelshausen 2:2

Es entwickelte sich ein emotional aufgeladenes Spiel. Georgios Liakas brachte die Gäste früh doppelt in Führung – zunächst in der 5. Minute und dann per Foulelfmeter in der 27. Minute. Doch Tim Kopp verkürzte nur fünf Minuten später ebenfalls vom Punkt (32.). Als alles nach einem Auswärtssieg aussah, traf Alexander Schetter in der Nachspielzeit (90.+1) zum umjubelten 2:2-Ausgleich. Kurz darauf sah Denis Dejanovic noch Gelb-Rot (90.).

TSV Nellmersbach II – SC Urbach 4:3

Ein verrückter Spielverlauf in Nellmersbach: Die Gastgeber führten durch Jannik Mack (14.) und Christoph Stegbauer (35.) mit 2:0. Noch vor der Pause verkürzte David Arendt auf 2:1 (45.+3). Nach dem 3:1 durch David Nunn (69.) und dem 4:1 durch Ümit Karatekin (74.) schien die Partie entschieden. Doch Kevin Renner brachte die Gäste mit einem späten Doppelpack (83., 90.+3) noch einmal heran – zu spät für einen Punktgewinn.

FSV Waiblingen II – VfL Winterbach 2:0

Atakan Kaya war der Mann des Spiels. Mit einem Treffer in der 38. Minute und einem weiteren nach der Pause (64.) sicherte er dem FSV Waiblingen II den verdienten Heimsieg über den VfL Winterbach. Defensiv ließ die Heimelf nichts anbrennen.

SV Remshalden – Anagennisis Schorndorf 0:4

Ein deutlicher Auswärtssieg für Anagennisis Schorndorf: Zaharia Erriah brachte seine Farben mit einem Doppelpack (11., 22.) früh auf Kurs. Nach dem Seitenwechsel erhöhten Ahmet Eymen Kirlar (47.) und Mario Abbas Elneil Karama (76.) auf 0:4. Der SV Remshalden fand zu keiner Zeit ins Spiel.

VfR Birkmannsweiler – TV Weiler/Rems 1:2

Meridon Samahodaj brachte den VfR in der 41. Minute in Führung, doch noch vor der Pause glich Josua Maria Cemerin aus (45.). In einer intensiven Schlussphase war es schließlich Mario Zwissler, der den TV Weiler/Rems in der 90. Minute zum Auswärtssieg schoss.

SC Korb – SV Plüderhausen 1:0

In einem hart umkämpften Duell war ein Foulelfmeter in der Schlussphase die Entscheidung: Mark Wanke verwandelte in der 85. Minute sicher zum 1:0 für den SC Korb. Der SV Plüderhausen spielte bereits seit der 45. Minute in Unterzahl nach Gelb-Rot für Cedric Colin Veser.

SV Hertmannsweiler – SV Breuningsweiler II 3:0

Kevin Pilih traf doppelt (18., 45.) und brachte den SV Hertmannsweiler früh in Führung. In der 38. Minute ließ David Weller per Strafstoß noch die Chance auf das 3:0 liegen, doch in der 70. Minute traf er dann aus dem Spiel heraus und stellte den verdienten 3:0-Endstand her.