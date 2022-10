TSV Althütte II peilt zweiten Sieg an Nächster Spieltag in der Fußball-Kreisliga B3.

Kreisliga B3: Acht Plätze, aber lediglich fünf Punkte trennen den SV Unterweissach II als Zwölften vom Tabellenvierten TSV Schornbach II. Mit einem Heimsieg am Sonntag um 12.30 Uhr könnte das Tälesteam also bis auf zwei Zähler an den Rivalen heranrücken. Der TSV Althütte II, mit mageren drei Punkten derzeit Letzter, erwartet um 14.15 Uhr den Drittletzten Korb II und dürfte im Falle des zweiten Saisonsieges die rote Laterne an den Gegner weiterreichen.

