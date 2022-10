– Foto: Joachim Koschler

TSV Althütte fühlt benachbartem Spitzenreiter auf den Zahn Kreisliga-A-2-Tabellenführer Welzheim steht vor einer hohen Hürde. Murrhardt und Erbstetten kämpfen gegeneinander um Wiedergutmachung.

Das Nachbarschaftsduell auf den Höhen des Schwäbischen Waldes ist in der Fußball-Kreisliga A 2 unser Spiel der Woche. Auch weil mit dem wieder erstarkten TSV Althütte und dem FC Welzheim der Tabellensechste und der Spitzenreiter aufeinandertreffen. Während die Begegnung Nellmersbach II gegen Allmersbach III am Sonntag schon um 12.45 Uhr losgeht, beginnen alle anderen Spiele um 15 Uhr. Kirchberg gegen Schmiden II wurde auf den 19. Oktober (20 Uhr) und Oberrot gegen Oberbrüden auf den 19. November (15.30 Uhr) verlegt.

Der TSV Althütte siegte in einer torreichen Auseinandersetzung in Erbstetten mit 5:4 und rangiert mit zehn Punkten auf Rang sechs. „Wir konnten nicht mehr die Leistung der zwei vorherigen Spiele abrufen, aber unsere Offensive hat einen hervorragenden Job gemacht“, erklärt Dustin Mitschke. Für den TSV-Sprecher waren die schnellen Gegentreffer zum 2:4 und 3:4 sehr ärgerlich. „Da haben wir einfach geschlafen, diese Tore waren vermeidbar.“ Jetzt erwartet Mitschke „das schwerste Spiel der laufenden Saison“. Das hat weniger etwas damit zu tun, dass auf den Höhen des Schwäbischen Waldes ein Nachbarschaftsduell ansteht, sondern mehr damit, dass mit dem FC Welzheim der Spitzenreiter seine Visitenkarte abgibt. Und der fegte in der Vorwoche den Mitfavoriten aus Weiler zum Stein mit 5:1 vom Platz. Das ist den Verantwortlichen in Althütte selbstverständlich nicht entgangen. „Gerade die starke Offensive des Gastes wird uns einige Probleme bereiten“, befürchtet TSV-Funktionär Mitschke, der dabei sicher vor allem FCW-Spielertrainer Luka Benic (4 Saisontore) und David Solakovic (6) im Blick hat. Trotzdem geht Mitschke davon aus, „dass es sich um ein vollkommen offenes Spiel handeln wird“. Auch weil Althütte nach dem misslungenen Saisonstart mittlerweile auf Touren gekommen und seit vier Begegnungen ohne Niederlage ist. Die vergangenen drei Partien wurden sogar allesamt gewonnen, auch wenn es zuletzt sehr eng war. Knapp wird es vermutlich nun auch am Sonntag. Wobei bei den Gastgebern der verletzte Dennis Günerli, der gesperrte Ramon Mozer sowie die beiden Urlauber Nikolai Wagner und Laurin Weller fehlen werden. → Statistik Im Topduell trifft der beste Angriff (Althütte, 22 Tore) auf die beste Abwehr (Welzheim, 3 Gegentreffer). → Redaktionstipp von Steffen Grün: 1:3.

Weiler zum Stein verlor das Topduell in Welzheim klar mit 1:5, ist aber als Dritter mit 15 Punkten dicht am Spitzenreiter dran. „Gegen den TSC Murrhardt wollen wir unsere schlechte Leistung in Welzheim wiedergutmachen und werden im nächsten richtungsweisenden Spitzenspiel entsprechend auftreten“, kündigt Patrick Dietrich an. Fehlen werden dem FSV Steffen Trefz, Anastassios Broussas und Ilier Kurtulaj.

„Ein sehr gelungener Auftritt nach langer Zeit. Ich hoffe, dass der Knoten nun geplatzt ist“, sagt Florian Mrasek zum 5:0 des SVA III gegen Kirchberg. Der Trainer freut sich über „wunderbare Tore“ und ist gespannt, wie sich seine Elf in Nellmersbach aus der Affäre zieht. „Leider kenne ich nur vereinzelt ein paar Spieler und aufgrund der Ergebnisse ist der Gegner nur schwer einzuschätzen.“ Verzichten müssen die Gäste auf Robin Loistl, Felix Wüst, Nils Thomann, Moritz Wahl und Dustin Condello.

Sechselberg belegt nach dem 3:0 gegen Oberrot mit acht Zählern den achten Platz. Mit einem Heimsieg gegen den Vorletzten Steinbach könnte sich der Aufsteiger in der oberen Tabellenhälfte einnisten. Allerdings haben die Gastgeber personell weiter Probleme. Mit Jannik Fehrle, Joni Hinderer, Andre Schäfer, Maxi Schlichenmaier, Fabian Raum, David Kreisz, Marius Kinzel und Sammy Kallenberger fallen acht Spieler aus.

„Das Spiel war sehr positiv. Wir haben die annehmbare Leistung vom Spiel gegen Sechselberg bestätigt“, freut sich Trainer Haralambos Xanthopoulos übers 4:1 seines Großen Alexander Backnang im Derby beim SV Steinbach II. Für die Partie in Gaildorf fordert der Coach des Neunten, der sich selbst im Urlaub befindet, ein ähnliches Auftreten. Neben Xanthopoulos fällt auch Nikolaos Eleftheriaidis aus.