– Foto: Tobias Sellmaier

TSV Althütte ärgert sich über verpassten Punktgewinn Für die TSV-Fußballer wäre bei der 2:3-Heimniederlage gegen den benachbarten Tabellenführer aus Welzheim etwas Zählbares drin gewesen.

Das Spiel der Woche in der Fußball-Kreisliga A2 gewann der Tabellenführer aus Welzheim beim benachbarten Verfolger Althütte mit 3:2. Den zweiten Platz behauptete der TSC Murrhardt mit einem klaren 5:1-Erfolg in Weiler zum Stein. Auf Rang drei kletterte der VfR Murrhardt, der sich zu Hause gegen Erbstetten deutlich mit 4:0 durchsetzte. Der Große Alexander Backnang holte mit einem 3:3 in Gaildorf wenigstens einen Zähler.

„Ein Unentschieden wäre sicher auch gerecht gewesen“, sagte Dustin Mitschke nach Spielende. Der TSV-Sprecher sah im ersten Durchgang eine starke Leistung seines Teams. Nach 20 Minuten brachte Steffen Bauer die Einheimischen in Führung, fünf Minuten vor dem Pausenpfiff erhöhte Alexander Bretzler auf 2:0. „Da waren wir die dominante Elf gegen allerdings spielerisch starke Gäste aus Welzheim“, verteilte Mitschke auch ein Lob an den Rivalen. In der Anfangsphase nach dem Seitenwechsel wähnten sich offenbar einige Spieler des TSV Althütte noch in der Kabine, denn Welzheim kam durch Luka Benic (47.) und Nico Dyrska (50.) binnen fünf Minuten zum Ausgleich. Nach dem 2:2 steigerten sich die Hausherren allerdings wieder und hatten vor allem durch Bretzler gute Möglichkeiten, erneut in Führung zu gehen. Sie nutzten die Torchancen nicht, was sich in letzter Minute rächte. Carlos Widmann war nach einer Flanke mit dem Kopf zur Stelle und sorgte mit dem 3:2-Siegtreffer für Riesenjubel bei Welzheim. „Pech für uns, da war heute mindestens ein Punkt für uns drin“, lautete das Fazit von Mitschke.

Der TSC Murrhardt setzte ein Ausrufezeichen und siegte im Verfolgerduell deutlich mit 5:1. Zur Halbzeit führten die Gäste durch den Treffer von Yusufhan Öztürk mit 1:0. Erst Mitte des zweiten Durchgangs zogen die Gäste entscheidend davon. Öztürk erhöhte mit seinem zweiten Tor in der 64. Minute auf 2:0. Nur 240 Sekunden später sorgte Murat Kalkan mit seinem 3:0 bereits für die Vorentscheidung. Eine Viertelstunde vor Schluss legte Kalkan das 4:0 nach und sieben Minuten später stand es 5:0 durch den Treffer von Arif Akgün. Erst fünf Minuten vor dem Abpfiff erzielte Joshua Oesterreicher den Ehrentreffer für die Platzherren.

Allmersbachs Kicker mussten sich in Nellmersbach mit einer Punkteteilung begnügen. Damit wären sie nach einer Viertelstunde wohl noch zufrieden gewesen, da die Einheimischen durch Treffer von David Nunn (12.) und Marco Disch (15.) rasch ein 2:0 vorgelegt hatten. Mit dieser Führung für den TSV Nellmersbach II wurden auch die Seiten gewechselt. Nach der Pause drängten die Gäste aber mit aller Macht auf den Anschlusstreffer, der in der 63. Minute durch Lion Karsch auch fiel. Der SVA wollte nun mehr, griff weiter an und kam in der 71. Minute zum Ausgleich durch Benjamin Mayer. Zu mehr reichte es den Gästen jedoch nicht.

Die Sechselberger sahen nach den ersten 20 Minuten schon wie der fast sichere Sieger aus. Erst vier Minuten waren absolviert, als Lukas Krawtschuk den TSV mit 1:0 in Führung brachte. Nach 17 Minuten und dem Tor von Marcel Schlichenmaier stand es bereits 2:0. Die Gäste aus Steinbach schlugen allerdings noch vor der Pause zurück. In der 26. Minute verkürzte Marco Dörfler auf 1:2. Derselbe Spieler zeichnete in der 35. Minute auch für das 2:2 verantwortlich. Das Siegtor für die glücklichen Steinbacher fiel erst eine Minute vor Schluss durch Francesco Modolo.

In einem hitzigen Spiel gab es am Ende keinen Sieger. Schon nach zwei Minuten brachte Yilidz Alpay die Hausherren in Führung. Nach 20 Minuten schob Labinot Gashi das 2:0 nach, fünf Minuten vor dem Pausenpfiff baute Alpay mit seinem zweiten Treffer den Vorsprung auf 3:0 aus. Nach dem Wechsel waren aber die Backnanger am Drücker. In der 60 Minute sorgte Savvas Koumboulidis für das 1:3. Erst in der Nachspielzeit gelangen dem Großen Alexander weitere Tore. Koumboulidis schaffte in der 93. Minute den 2:3-Anschlusstreffer, in der siebten Minute der Nachspielzeit markierte Alain Haddad das 3:3. Haddad hätte auch schon nach einer Viertelstunde erfolgreich sein können, doch sein Foulelfmeter war eine sichere Beute des TAHV-Torhüters.