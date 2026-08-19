TSV Altenstadt vor Saisonstart: Zwei Spieler schwer verletzt

Fußball; Saison 2025/26; Kreisliga; TSV Altenstadt - ASV Habach 4:0; Foto: Halmel; 30.05.2026; weitere Infos unter "Stichwörter“ – Foto: Roland Halmel

Dass es heuer bei allen aufrichtigen Wünschen wirklich besser wird, ist nicht in Stein gemeißelt. „Es darf nicht allzu viel passieren“, hofft Kanzler, dass seine Mannschaft vor allem von Verletzungen verschont bleibt. Denn der Kader ist nicht gerade üppig besetzt. Erfüllt hat sich diese Erwartung aber nicht. Schon vor dem Saisonstart verzeichnet der TSV mit Christoph Haussmann und Mustafa Kopov zwei schwerer Verletzte.

Wenn es eine Fußball-Fee gäbe, bei der Robert Kanzler vor dem Beginn der neuen Saison einen Wunsch frei hätte, würde der sich wohl wie folgt anhören. „Wir sollten nicht so lange gegen den Abstieg spielen wie im letzten Jahr“, bittet der Abteilungsleiter des TSV Altenstadt. In der vergangenen Runde durfte er dieses beklemmende Gefühl bis zum allerletzten Spieltag auskosten, was ihn schon ein paar graue Haare gekostet hat.

Denn Holzmann ist über den Herbst bis in den Frühling für den Oberligisten EC Peiting auf Kufen unterwegs. Auch bei den anderen zahlreichen Verstärkungen, die an Land gezogen wurden, gibt es einen Haken. „Es sind viele“, freut sich Kanzler, „aber sie sind eher für die zweite und dritte Mannschaft“.

Zwar haben die Verantwortlichen in der Sommerpause alles unternommen, um das Aufgebot des Kreisligisten aufzuforsten, aber besonders erfolgreich waren sie dabei nicht. Daniel Holzmann kehrte vom TSV Peiting wieder zurück, doch viel Freude werden sie in Altenstadt an ihrem Neuzugang nicht haben.

Markus Dulisch und Pius Schmitt werden nur sporadisch mitmachen können

Dass es zu personellen Problemen kommen wird, ist bereits jetzt so sicher wie das Amen in der Kirche. Markus Dulisch und Pius Schmitt studieren in Österreich beziehungsweise in Dresden und werden während des Semesters ihrem Trainer Christoph Wagner kaum zur Verfügung stehen. Der Auftrag an den Coach ist deshalb klar. „Wir müssen schauen, dass wir unsere Jugendspieler so schnell wie möglich in die erste Mannschaft bringen“, verlangt Kanzler. Die Forderung trifft den Übungsleiter nicht unvorbereitet, der sich in den beiden vergangenen Jahren stets darum bemüht hat, dem eigenen Nachwuchs eine Chance zu geben.

Die Zusammensetzung der Liga ist wegen der kurzen Distanzen ganz toll.

Abteilungsleiter Robert Kanzler

Allerdings wird das Niveau um einiges anspruchsvoller sein als in der U19-Kreisklasse Zugspitze, in der die Altenstadter am Ende den elften und damit vorletzten Platz belegten. Allgemein dürfte in der Kreisliga 2 ein starker Konkurrenzdruck bestehen. „Die Zusammensetzung der Liga ist wegen der kurzen Distanzen ganz toll“, findet Kanzler.

So stehen dem TSV neben kurzen Fahrten auch einige brisante Derbys in Haus. Wenn die Altenstadter am Mittwochabend (19.30 Uhr) mit dem Heimspiel gegen den Neuling FC Issing in die neue Saison einsteigen, steht schon das erste Nachbarschaftsduell an. Sehnlichst erwartet werden auch die Auseinandersetzungen mit dem TSV Peiting, dem VfL Denklingen, dem SV Igling, dem SV Fuchstal und dem FC Wildsteig/Rottenbuch.

Altenstadt und die Suche nach dem Mittelweg

Wie der Konkurrenz beizukommen ist, erprobte der TSV schon in der vergangenen Saison. In der ersten Saisonhälfte erzielte er zahlreiche Tore, kassierte aber auch jede Menge. In der Rückrunde knauserte das Team dann in der Offensive, hielt aber seine Abwehr weitgehend dicht. „Wir müssen einen besseren Mittelweg finden“, erwartet Kanzler, dass heuer das Gesamtpaket wieder stimmt. In der Vorbereitung hinterließen die Altenstadter trotz mancher Urlaubsabsenzen einen passablen Eindruck und entschieden alle Testspiele für sich. „Wir sind in der Lage, jede Mannschaft zu schlagen“, gibt sich Kanzler selbstbewusst.

Dazu benötigt sein Trainer aber den gesamten Kader mit allen Stammspielern. Vor zwei Jahren erwischte der TSV nach der Winterpause einen sensationellen Lauf in der Kreisliga 2 und wurde am Ende Sechster. Tobias Graun sicherte sich mit 20 Treffern die Torjägerkanone. Vielleicht wirkt sich die Rückkehr in die angestammte Gruppe ja positiv für die Altenstadter aus. Robert Kanzler hätte sicher nichts dagegen einzuwenden. Gezittert hat er ja schon genug.