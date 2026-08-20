TSV Altenstadt spielt 0:0 – und vermisst seinen Unterschiedsspieler

Fußball; Saison 2026/27; Kreisliga; Franz Demmler vom TSV Altenstadt (in Grün) im heimspiel gegen den FC Issing am 19. August 2026 – Foto: Holger Wieland

Der TSV Altenstadt ist im Kreisliga-Spiel gegen den Liga-Neuling FC Issing nicht über ein 0:0 hinausgekommen. Nicht zuletzt im Angriff haperte es.

Als nach 90 teilweise konfusen Minuten kein einziges Tor für den TSV Altenstadt herausgesprungen war, ging Christoph Wagner ins Persönliche. „Es ist super schwierig“, gab der Trainer nach der Nullnummer im Heimspiel gegen den FC Issing zu: „Er ist auf jeden Fall ein Unterschiedsspieler.“

Gemeint war sein Namensvetter Christoph Haussmann, der sich kürzlich im Toto-Pokal gegen die Sportfreunde Windach sämtliche Bänder im Sprunggelenk gerissen hat und für das nächste halbe Jahr ausfällt. Ohne ihren Mittelfeldspieler fehlte den Altenstädtern gegen den Aufsteiger aus dem Landkreis Landsberg die ordnende Kraft. „Die ganze Statik im Offensivspiel ist eine andere“, räumte der Coach ein. Da ist einiges aus den Fugen geraten.

Wie er ohne Haussmann die Balance wiederherstellen kann, wird die Herausforderung der kommenden Wochen sein. Gegen Issing vermisste Wagner die Durchschlagskraft im Angriff. Wie schon gegen Windach erarbeitete sich seine Mannschaft eine Reihe von Möglichkeiten, blieb aber vor dem gegnerischen Kasten viel zu harmlos. Der Übungsleiter monierte deshalb „das Unvermögen, die eigenen Torchancen zu Ende zu spielen“. Warum der TSV diese Konsequenz vermissen lässt, bleibt erst einmal ein ungelöstes Rätsel. Denn das Potenzial in der Offensive ist hoch genug, um wenigstens ein Mal selbst zu treffen.

Dass dies beim verspäteten Saisonauftakt noch nicht funktionieren wollte, lag auch am Gegner. Der Liganeuling lieferte eine couragierte und selbstbewusste Leistung ab. „Ich gehe davon aus, dass sie eine gute Rolle spielen werden“, ist Wagner davon überzeugt, dass die Elf aus dem Heimatort des ehemaligen Bundestrainers Julian Nagelsmann ihren Weg gehen wird. Auch die Issinger besaßen ihre Chancen. Dass sie stets an der Altenstädter Abwehr scheiterten, hat jedoch auch etwas Beruhigendes für den Coach. Die Umbauarbeiten, die er in der Rückrunde der vergangenen Saison in seiner Defensive vollzogen hatte, zeigen eine positive Wirkung über die Sommerpause hinaus. In der Verteidigung steht der TSV jedenfalls stabil.

So richtet sich die Konzentration des Übungsleiters auf das spielerische Element, das in der Partie gegen den Neuling zu kurz kam. In der hektischen Begegnung verloren die Altenstädter zu oft die Selbstbeherrschung. Sechs Verwarnungen und eine Ampelkarte sprechen jedenfalls gegen die Disziplin der Mannschaft. „Wir brauchen einen geradlinigen Plan mit klaren Prinzipien“, stellte Wagner klar. Seine Kicker würden sich nur selbst schaden, wenn sie taktisch in Anarchie verfallen. Allerdings darf man getrost davon ausgehen, dass er seinem Ensemble diese Anweisungen auch vor dem Spiel bereits mit auf den Weg gegeben hatte. Nur müssen sich seine Schützlinge eben auch daran halten.