TSV Altenstadt schlägt ASV Habach souverän und ist gerettet

Fußball; Saison 2025/26; Kreisliga; Leon Echtler vom TSV Altenstadt (in Grün) im Zweikampf mit Florian Neuschl vom ASV Habach am 30. Mai 202 – Foto: Roland Halmel

Der TSV Altenstadt hat den Klassenerhalt locker geschafft. Dem ASV Habach fehlten beim 0:4 zahlreiche Stammspieler.

Die Zitterpartie beim TSV Altenstadt ist vorbei. Mit einem sehr souveränen 4:0 (2:0)-Heimerfolg im letzten Saisonsiel gegen den ASV Habach entledigten sich die Mannen von Coach Christoph Wagner auf den letzten Drücker aller Abstiegssorgen. Allerdings hätten die Altenstadter auch verlieren können und trotzdem den Klassenerhalt in der Kreisliga 1 geschafft, da Verfolger TSV Murnau II beim MTV Berg mit 1:3 verlor und damit auf dem Abstiegsrelegationsplatz hängen blieb. So aber können sich die Altenstadter in dem Bewusstsein, den Ligaverbleib aus eigener Kraft geschafft zu haben, in die Sommerpause verabschieden.

„Wir sind einfach froh und uns fällt ein großer Stein vom Herzen, dass wir nicht in die Verlängerung müssen“, zeigte sich TSV-Fußballerchef Robert Kanzler nach dem abschließenden Erfolg, mit dem sich die Altenstadter nebenbei auch noch für die 1:4-Pleite vom Hinspiel in Habach revanchierten, überaus erleichtert. „Wir kommen auf dem Zahnfleisch daher, heute war einfach nicht mehr drin“, gestand ASV-Coach Michael Schmid, der wegen zahlreicher Ausfälle nur eine Rumpfelf zur Verfügung hatte. „Mir haben elf Leute gefehlt, die in der Startbesetzung spielen könnten“, ergänzte Schmid.

Kadircan Yapici bringt Altenstadt mit einem Doppelpack auf die Siegerstraße

Allerdings mussten auch die Altenstadter auf einige Stammkräfte verzichten. „Die Jungs haben einen super Job gemacht“, lobte Wagner sein engagiertes Team nach der guten Vorstellung und einem aus seiner Sicht hochverdienten Sieg. „Weil wir mehr Spielanteile und mehr Chancen hatten“, so Wagner. Die erste gute Möglichkeit verzeichneten allerdings die Gäste. Florian Neuschl traf mit seinem Distanzschuss aber nur die Latte (10.). In der Folge kamen die Hausherren zu mehreren hochkarätigen Chancen. Kadircan Yapici nutzte zwei davon zu einem Doppelschlag (22., 28.), der den Gastgebern eine 2:0-Führung bescherte. „Man hat gemerkt, dass es bei Altenstadt noch um etwas geht“, urteilte Schmid beim Seitenwechsel.

In der zweiten Hälfte führen Altenstadt und Habach die Zweikämpfe verbissener

Nach der Pause vergab Neuschl die Chance auf den Anschlusstreffer (56.). In der Folge kam etwas Hektik auf und auch die Zweikämpfe wurden giftiger. Der Unparteiische musste einige Male Gelb zücken und er war mehrfach als Schlichter gefordert. Weitere Tore fielen dann erst in der Schlussphase. Altenstadts Rückkehrer Christoph Haussmann erhöhte mit einem sehenswerten Treffer auf 3:0 (78.), kurz vor dem Abpfiff sorgte der unmittelbar davor eingewechselte TSV-Oldie Dominique Müller mit seinem Tor im Nachsetzen für den 4:0-Endstand (89.). Der sei am Ende „vielleicht etwas zu hoch ausgefallen“, relativierte Kanzler das deutliche Resultat, denn die Habacher hatten zuvor noch die eine oder andere Möglichkeit zum Ehrentreffer liegen lassen.