TSV Altenstadt hält Abstiegskampf spannend: „Keine Sorgen gemacht, dass sich jemand hängen lässt“

TSV Altenstadt drückt auf Ausgleich

Entsprechend engagiert war der Vortrag seiner Elf in der ersten Halbzeit. Der TSV dominierte das Geschehen und ließ die Gäste überhaupt nicht daran denken, irgendetwas bei ihm erben zu können. Mitte der ersten Hälfte zog ein Foul an Maximilian Hannappel im Strafraum einen Elfmeter nach sich, den Tobias Graun zur Führung verwandelte. Der Treffer war der verdiente Lohn für die eigenen Bemühung, aber letztlich viel zu wenig, gemessen an den eigenen Möglichkeiten. „Wenn wir es strukturierter zu Ende spielen, wären noch zwei, drei Tore mehr möglich gewesen“, so der Coach.