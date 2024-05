TSV Altenstadt gewinnt den Kreispokal - „Ein Highlight, das mit den Jungs zu erreichen!“

„Man merkt mir meine Neutralität sicher an, oder?“ Ein Bonmot des Altenstadter Kreisspielleiters Heinz Eckl, der es während der Partie natürlich mit seinem dem Heimatverein hielt und vor Aufregung schwitzte, hinterher bei der Medaillenübergabe freilich vor Stolz fast platzte. Nicht minder strahlte natürlich Philipp Bartmann inmitten des stattlichen Fantrosses aus Altenstadt. „Für mich persönlich ein Highlight, das mit den Jungs zu erreichen“, so der TSV-Coach. Dass er erst vor Kurzem die sportliche Verantwortung beim TSV übernommen und allein für dieses Match verantwortlich gezeichnet hatte, vergaß Bartmann dabei nicht. „Es war auch Daniels Erfolg“, lobte er seinen Vorgänger Daniel Hindelang.

Eishockey-Spieler machte beide Tore für den TSV Altenstadt

Entschieden wurde die Partie durch einen Akteur, der in der Region durchaus bekannt, im Kreisliga-Fußball aber tendenziell szenefremd ist: Daniel Holzmann, vordringlich bekannt als Verteidiger des Eishockey-Oberligisten des EC Peiting. Ein einziges Training hatte Holzmann zuvor mit den passionierten Kickerkollegen aus Altenstadt bestritten. Das reichte immerhin für zwei Treffer und eine Vorlage, was gemeinhin den Titel des Matchwinners mit sich bringt. „Schon sehr geil, nimmt man gerne mit“, war Holzmann eines der auffälligsten Feierbiester im siegesberauschten TSV-Pulk. Der Fußball sei für ihn „im Sommer ein Spaßfaktor“, sagte Holzmann. Für die Altenstädter war er indes der entscheidende Faktor. „Ist natürlich Luxus, so einen Spieler bringen zu können“, freute sich Bartmann über das – wenn auch nur temporäre – Engagement des Kufencracks. „War verletzungsbedingt, dass er so früh gekommen ist“, so der TSV-Coach. Simon Schmitt musste wegen muskulärer Probleme schon sehr zeitig das Feld verlassen.