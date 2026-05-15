TSV Altenstadt beschert sich ein sorgenfreies Saisonfinale

Fußball; Saison 2025/26; Kreisliga; Torjubel beim TSV Altenstadt beim 2:0-Heimsieg gegen die DJK waldram am 13. Mai 2026 – Foto: Roland Halmel

Nach der Niederlage in Murnau stand Altenstadt in Sachen „Klassenerhalt“ unter Druck. Nach dem Heimspiel gegen Waldram haben sich aber alle Rechenspiele erledigt.

Für einen entspannten Saisonabschluss hätte der TSV Altenstadt schon am vergangenen Wochenende im Gastspiel beim TSV Murnau II sorgen können. Durch die Niederlage beim Kellerkind stand die Mannschaft von Coach Christoph Wagner im vorgezogenen Heimspiel der Kreisliga 1 am vergangenen Mittwoch gegen den DJK Waldram plötzlich wieder unter Druck. Dem hielten die Altenstadter jedoch stand. Mit einem 2:0 (0:0)-Sieg gegen den Tabellensechsten, der zuletzt mit einem Erfolg gegen Spitzenreiter Lenggries hatte aufhorchen lassen, machten sie mutmaßlich den entscheidenden Schritt in Richtung Klassenerhalt. Drei Spieltage vor Saisonende beträgt der Vorsprung der Altenstadter auf Rang elf, den ersten der beiden Relegationsplätze, acht Zähler.

Jeder hat bis zur letzten Minute alles für den Sieg gegeben.

Altenstadts Trainer Christoph Wagner

„Das war eine brutal gute Reaktion auf das Murnau-Spiel“, lobte Wagner sein Team, das mit der richtigen Einstellung und dem nötigen Biss in die Partie ging – und für diesen engagierten Auftritt auch belohnt wurde. „Jeder hat bis zur letzten Minute alles für den Sieg gegeben“, urteilte Wagner überaus zufrieden. Seine gegenüber der Auswärtsniederlage deutlich besser aufgestellte Mannschaft, die wieder auf Max Hannappel und Tobi Graun zurückgreifen konnte, bestimmte von Beginn an das Geschehen. Markus Dulisch, zweimal Dominik Streit sowie Kadircan Yapici und Graun verpassten es aber, aus ihren Möglichkeiten Kapital zu schlagen und die überlegenen Gastgeber in Führung zu bringen. Die extrem defensiv ausgerichteten Waldramer kamen bis zur Pause nur ein einziges Mal gefährlich vor den TSV-Kasten. Jakob Bahnmüller schoss nach einem unsauber geklärten Freistoß des TSV aber drüber. Kurz vor dem Wechsel versuchte es auf der Gegenseite Dulisch mit einem Schuss aus der Distanz, der das Ziel jedoch ebenfalls verfehlte.

Altenstadt sorgt binnen sechs Minuten für die Entscheidung

Zu Beginn der zweiten Hälfte beteiligten sich die Gäste aktiver am Spiel. Die TSV-Abwehr stand aber sicher und ließ nichts anbrennen. Yapici vergab eine weitere gute Gelegenheit der Hausherren, die wenig später dann aber jubeln durften. Graun zog einfach mal aus 22 Metern ab und sein Schuss landete genau neben dem Pfosten zum 1:0 in den Maschen (62.). Die Partie wurde in der Folge nickliger. Die Altenstadter ließen sich aber nicht beirren. Nach einer Freistoßflanke von Graun köpfte Streit die Kugel auf den Waldramer Kasten. Den abgewehrten Ball versenkte der kurz zuvor eingewechselte Dustin Barlag zum 2:0 (68.).

Danach plätscherte das Spiel dahin. Für Farbe sorgte vor allem der Unparteiische, der mehrere gelbe Karten verteilte. In den letzten Minuten lag sogar noch das dritte TSV-Tor in der Luft. Yapici vergab eine weitere gute Chance und Yasin Akcakaya setzte in der Nachspielzeit einen Freistoß ans Lattenkreuz, was die Gastgeber angesichts des wichtigen und verdienten Erfolgs aber verschmerzen konnten.

Statistik

TSV Altenstadt – DJK Waldram 2:0 (0:0) Tore: 1:0 (62.) Graun, 2:0 (68.) Barlag. Gelbe Karten: Altenstadt 1, Waldram 5. Schiedsrichter: Oliver Walzmann. Zuschauer: 100