TSV Altenkirchen dreht spät auf

Theo Textor (M.) trifft für den TV Dornholzhausen, dessen 3:0-Führung gegen Aßlars Zweite aber fast noch flöten geht. © Isabel Althof

Wetzlar. Das Spitzenquartett der Fußball-B-Liga Wetzlar hat am 21. Spieltag nichts anbrennen lassen. Sowohl Tabellenführer SG Biskirchen/Ulmtal (4:1 gegen Rot-Weiß Wetzlar) als auch die Verfolger Waldgirmes III (4:0 gegen Burgsolms III), SG Nauborn/Laufdorf (4:1 gegen Blau-Weiß Wetzlar) und Spartak Wetzlar (3:1 bei der SG Ehringshausen/Dillheim II) siegten souverän. Mit einem 8:1 gegen Oberbiel II verließ der SV Hermannstein den Relegationsplatz im Kampf um den Klassenerhalt. Der TSV Altenkirchen hält die Abstiegsränge durch ein 2:1 gegen die SG Altenkirchen/Bonbaden/Neukirchen auf Distanz.