TSV Altenholz gewinnt souverän gegen SG Sarau/Bosau

Der TSV Altenholz hat sich in der Verbandsliga Ost mit einem klaren 3:0 (2:0)-Heimsieg gegen die SG Sarau/Bosau drei Punkte gesichert. Vor der Partie war ein enges Spiel erwartet worden, doch die Gastgeber präsentierten sich bestens eingestellt. Co-Trainer Phillip Sellmer erklärte: „Wir hatten erwartet, dass Sarau-Bosau etwas tiefer steht und nach Ballverlusten schnell auf ihre beiden Stürmer umschalten will. Gerade in der ersten Halbzeit haben wir das sehr gut umgesetzt und konnten immer wieder spielerische Akzente setzen.“
Die Gäste starteten zunächst gut ins Spiel. Laut SG-Trainer Tony Böhme: „Wir hatten einen guten Matchplan und kamen zu Chancen nach vorne, die wir leider nicht nutzen konnten.“
Nach der Pause machte Jonas Schäfer in der 57. Minute mit dem 3:0 alles klar. Trainer Sellmer, der den ortsabwesenden Cheftrainer Nils Lenschau vertrat, lobte seine Innenverteidiger und die Defensive: „Bis auf eine Kopfballchance nach einem Eckball kam von Sarau-Bosau in der ersten Halbzeit nichts durch. In der zweiten Halbzeit waren wir klar überlegen, Bosau hatte nur einen Fernschuss auf unser Tor, ansonsten konnten wir spielerisch immer wieder nach vorne kombinieren.“
Böhme merkte an: „Altenholz ist eine spielstarke Mannschaft, hat clever gespielt und auf Konter gelauert. Am Ende haben sie verdient 3:0 gewonnen.“
Fazit: Der TSV Altenholz überzeugte durch taktische Disziplin, Effizienz und clevere Spielzüge. Die SG Sarau/Bosau zeigte eine gute Anfangsphase, konnte nach den frühen Gegentoren aber nicht mehr ins Spiel zurückfinden.
Stimme zum SpielTony Böhme (Trainer SG Sarau-Bosau)
TSV Altenholz: Ploog – Baesler, Eckey, Pantel, Kessler (79. Erfmann) – Brackmann (61. Jappe), Farokhi (57. Hansen), Feißt, Siegmund (84. Stegmann), Ellwanger – Schäfer (72. bansemer).
Trainer: Philip Sellmer.
SG Sarau/Bosau: Schacht – Kath, Möhr, Rodriguez, Jansen – Hartmann, Prahl (57. Hans Reimers) – Häsler, Gutsch (66. Souey), Hagedorn (57. Chatziou) – Prieß (66. Clasen).
Trainer: Toni Böhme/Mark Klukas.
SR: Sinan Bott (TSB Flensburg).
Ass.: Lennart Kunde, Jasmin Reints.
Z.: 75
Tore: 1:0 Paul Siegmund (15.), 2:0 Marcel Prahl (30., ET), 3:0 Jonas Schäfer (57.).