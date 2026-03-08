TSV Altenholz gewinnt souverän gegen SG Sarau/Bosau

Die Gäste starteten zunächst gut ins Spiel. Laut SG-Trainer Tony Böhme: „Wir hatten einen guten Matchplan und kamen zu Chancen nach vorne, die wir leider nicht nutzen konnten.“

Jonas Schäfer sorgt für die Entscheidung

In der 15. Minute brachte Paul Siegmund den TSV Altenholz mit 1:0 in Führung, nachdem die SG eine Ecke unglücklich verteidigte. Das 2:0 fiel in der 30. Minute durch ein Eigentor von Marcel Prahl. Böhme: „Nach den beiden Geschenken sind wir in einen Trott geraten und konnten unser Spiel nicht mehr so fortsetzen, wie wir es uns vorgenommen hatten.“

Nach der Pause machte Jonas Schäfer in der 57. Minute mit dem 3:0 alles klar. Trainer Sellmer, der den ortsabwesenden Cheftrainer Nils Lenschau vertrat, lobte seine Innenverteidiger und die Defensive: „Bis auf eine Kopfballchance nach einem Eckball kam von Sarau-Bosau in der ersten Halbzeit nichts durch. In der zweiten Halbzeit waren wir klar überlegen, Bosau hatte nur einen Fernschuss auf unser Tor, ansonsten konnten wir spielerisch immer wieder nach vorne kombinieren.“