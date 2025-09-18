TSV Alling macht Druck nach Kantersieg an der Spitze – SVI mit 6:1 – Haspelmoor klettert nach oben

Gleich drei Nachholspiele standen in der englischen Woche an. Mit insgesamt 14 Toren und viel Wirbel um die Tabellenspitzen endete der Dienstagabend.

TSV Alling – FC Landsberied 4:0 (1:0) – Nicht nur bei der Anzahl der absolvierten Spiele, sondern auch punktemäßig hat der TSV Alling nach seinem Sieg im Nachholspiel zu Tabellenführer, der Kreisklasse 1, Wildenroth aufgeschlossen. Das Team von Spielertrainer Sebastian Kiffer ließ am Dienstagabend nichts anbrennen. Nur einmal waren die Gäste gefährlich, als sie einen Freistoß an den Pfosten setzten. Es wäre das 1:1 gewesen.

„Da hätte das Spiel kippen können“, gibt Kiffer zu, der sonst aber sehr zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft war. „Der Sieg war am Ende auch in der Höhe verdient.“ Die Tore erzielten Nicolas Neumeir (42. und 64.), Simon Kahl (75.) und Nico Nagel (90.).

Malching lässt gleich sechs rein: „Am Sonntag wirds besser“

SV Inning – SC Malching 6:1 (3:0) – Eine Packung setzte es für den SC Malching am Dienstagabend am Ammersee in der A Klasse-1. SCM-Trainer Ziyad Hayat musste neidlos anerkennen: „Die haben uns an die Wand gespielt.“ Auch weil die Partie auf einem sehr kurzen und schmalen Platz ausgetragen wurde, Malching wurde praktisch eingeschnürt. Hayats Team sei völlig von der Rolle gewesen – nach 15 Minuten hätten sie das Spiel quasi abgegeben.

Ganz anders die Gastgeber aus Inning, wie der SCM-Coach dem Gegner auch nach der Partie bescheinigte: „Die haben 90 Minuten alles gegeben, auch nach dem 4:1 nicht aufgehört.“ Thomas Keil (13.), zweimal Ali Bajrami (17. und 20.) sowie Maximilian Rothamel (53.) hatten die Gastgeber mit 4:0 in Front geschossen, ehe Paul Hartinger für Malching verkürzen konnte (60.). Doch statt einer Aufholjagd packten nochmal Bajrami (76.) und Marcel Spiewok zwei weitere Tore für Inning obendrauf. Was Hayat dennoch positiv stimmt: „Meine Jungs haben mir noch in der Kabine versprochen, dass es am Sonntag besser wird.“

Neuer Tabellenführer Haspelmoor lässt nichts anbrennen