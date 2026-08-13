TSV Allershausen will ersten Sieg beim VfR Garching – trotz zweier Ausfälle Bezirksliga Nord von Moritz Stalter · Heute, 17:03 Uhr · 0 Leser

Lukas Zainer – Foto: Michalek

Der Aufsteiger aus Allershausen ist in der Bezirksliga Nord noch sieglos. Mit Domenik Baller und Lukas Zainer fallen am Samstag zudem zwei wichtige Spieler aus.

Eines kann man dem TSV Allershausen nicht absprechen: klare Ziele zu formulieren. Bisher ist der Aufsteiger in der Bezirksliga Nord zwar noch sieglos, dennoch will die Mannschaft von Trainer Michael Stiller am Samstag (14 Uhr) beim VfR Garching gewinnen. „Wir sind ehrgeizig und haben schon einen hohen Anspruch“, sagt Stiller. Das bedeutet auch, sich trotz der Qualität und Erfahrung des Gegners nicht kleiner zu machen als nötig. Dazu passt die Aufarbeitung des Spiels am vergangenen Wochenende gegen Dornach. Die Gäste, in der vergangenen Saison noch Landesligist, reisten nach zwei Siegen als Tabellenführer an. Allershausen musste mit Feldspieler Mensur Hamzagic im Tor auflaufen – und holte ein 1:1-Remis. Viele hätten sich auf die Schulter geklopft, doch die TSV-Kicker trauerten einem möglichen Sieg nach. „Die Art und Weise, wie wir auftreten, ist gut. Das Ergebnis war es in diesem Spiel nicht“, so der TSV-Trainer. Sich auch als krasser Außenseiter nicht mit einem Punkt zufrieden zu geben, lebt Stiller seinen Spielern vor.

Torhütersituation beim TSV hat sich entspannt Auch in Garching sind die Allershausener der Außenseiter. Der VfR, vor wenigen Jahren noch in der Regionalliga am Start, bewältigte in der vergangenen Spielzeit einen Umbruch. Der ist mittlerweile abgeschlossen. Aus der Regionalliga-Zeit übrig geblieben sind unter anderem die Niebauer-Brüder Mike und Dennis. „Der Name spricht für sich“, sagt Stiller mit Blick auf die Niebauers. Garching war bislang erst zweimal im Einsatz: Nach dem 5:1-Erfolg zum Auftakt bei Phönix München gab es zuletzt eine 0:1-Niederlage in Karlsfeld. Dennoch zählt Stiller den VfR zu den Aufstiegsfavoriten, weil die Mannschaft eingespielt und ausgeglichen besetzt ist und mit den treffsicheren Niebauers über individuelle Klasse verfügt. Beim TSV Allershausen hat sich derweil die Torhütersituation entspannt. Am Mittwochabend beim 4:1-Erfolg im Pokalderby beim SV Hohenkammer stand Leander Roth zwischen den Pfosten. Der musste zwar früh hinter sich greifen, doch nach dem 0:1 durch Marc Rubbey drehte Jaleel Kanze noch vor der Pause mit einem Doppelpack das Spiel. Nach dem Seitenwechsel sorgten Thomas Ostermaier und Florian Augscheller für klare Verhältnisse.