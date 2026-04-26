TSV Allershausen verpasst den Sieg gegen den SC Kirchdorf

Enge Kiste mit gerechtem Ausgang: Die Kirchdorfer um Philip Czypull (l.) trotzten Topteam Allershausen im Ampertal-Derby verdientermaßen ein Remis ab. – Foto: Lehmann

Das umkämpfte Derby zwischen Allershausen und Kirchdorf endete 1:1. In der Schlussphase vergab der TSV eine große Chance zum Sieg.

Derbyzeit war am Samstag im Ampertal angesagt. Doch die Kreisliga-Partie endete mit einem Ergebnis, das beiden Teams nur bedingt etwas bringt: Letztlich trennten sich der TSV Allershausen und der SC Kirchdorf 1:1 (1:0).

Drei Punkte sind im Fußball Gold wert – und beide Mannschaften hätten die Zähler in der aktuellen Situation durchaus nötig gehabt: Allershausen im Rennen um Meisterschaft und Aufstieg, und Kirchdorf für den vorzeitigen Klassenerhalt. So entwickelte sich ein enges und, wie es zu erwarten war, umkämpftes Duell der beiden Teams, mit einigen nickligen Zweikämpfen und – worüber sich die 250 Zuschauer freuten – auch vielen Torraumszenen.

Den besseren Start erwischten dabei die Gastgeber aus Allershausen. Daher hätten sich die SCK-Fußballer auch nicht beschweren dürfen, wenn sie nach einer Viertelstunde deutlich hinten gewesen wären. Die Führung gelang den Allershausenern schließlich in der 23. Minute: Nach einem Ballverlust des Gegners spielte der TSV schnell nach vorne, kam über die Außen durch – und die anschließende Hereingabe konnte Thomas Ostermaier am langen Pfosten relativ unbewacht zum 1:0 verwerten.

In der Folge wogte die Partie hin und her. Weil auch der Sportclub immer besser in dieses Derby reinfand, blieb das Match offen. Und nach der Pause kam Kirchdorf bald zum verdienten Ausgleich: Dieses Mal hatten sich die Gäste über die Außenbahn freigespielt, Samuel Nierhaus setzte sich clever durch und flankte in die Mitte, wo Bastian Winklhofer eiskalt einnetzte (55.).

So wurde es in der Schlussphase richtig spannend. Beide Seiten hätten den Lucky Punch landen können. Zunächst versiebte Allershausen eine große Chance: Nach einem Zuspiel von Ostermaier traf Florian Augscheller aus sechs Metern das leere Tor nicht (80.). Kurz darauf hatte der Kirchdorfer Anhang den Torschrei auf den Lippen, Thomas Hadler scheiterte aber an TSV-Keeper Marcel Zach (85.). In Summe war SCK-Trainer Andreas Apold zufrieden: „Das war ein absolut gerechtes Unentschieden, beide hätten gewinnen können.“ Genau so sah es auch Allershausens Abteilungsleiter Philipp Jordan: „Jedoch hätten wir den Sack in der ersten Halbzeit zumachen müssen.“