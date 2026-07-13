TSV Allershausen verliert im Test – trotz Überzahl ab der 15. Minute

Der TSV Allershausen (rot) musste im Testspiel eine Niederlage hinnehmen. – Foto: Marc Marasescu

Die erste Testspielniederlage in der laufenden Saisonvorbereitung ist für die Fußballer des TSV Allershausen kein Grund zur Sorge. Der Bezirksliga-Aufsteiger zog beim Kreisligisten TSV Ober-/Unterhaunstadt – trotz zwischenzeitlicher Führung – mit 3:4 (3:2) den Kürzeren. Trainer Michael Stiller zog dennoch ein positives Fazit.

Die Platzherren erwischten den besseren Start in die Begegnung und gingen früh durch Ersin Ucar in Führung (5.). Dario Turkman glich allerdings nur vier Minuten später aus. Zwar brachte Manuel Hunner Ober-/Unterhaunstadt erneut in Front (20.), doch Allershausen nutzte die Überzahl nach einem Platzverweis gegen die Gastgeber (15.). Turkman schnürte mit seinem zweiten Treffer den Doppelpack (28.), ehe Jaleel Kanze kurz vor der Pause mit seinem ersten Tor für den TSV Allershausen das 3:2 markierte (45.). Nach dem Seitenwechsel drehte der TSV Ober-/Unterhaunstadt die Partie jedoch wieder: Mertcan Gürses (61.) und Baha Asici (72.) sorgten mit ihren Treffern für den 4:3-Endstand.