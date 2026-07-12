TSV Allershausen verliert 3:4 – trotz Überzahl ab der 15. Minute

Der Bezirksliga-Aufsteiger unterlag beim Kreisligisten TSV Ober-/Unterhaunstadt. Nach der Pause drehten die Gastgeber die Partie noch einmal komplett.

Die erste Testspielniederlage in der laufenden Saisonvorbereitung ist für die Fußballer des TSV Allershausen kein Grund zur Sorge. Der Bezirksliga-Aufsteiger zog beim Kreisligisten TSV Ober-/Unterhaunstadt – trotz zwischenzeitlicher Führung – mit 3:4 (3:2) den Kürzeren. Trainer Michael Stiller zog dennoch ein positives Fazit.

Die Platzherren erwischten den besseren Start in die Begegnung und gingen früh durch Ersin Ucar in Führung (5.). Dario Turkman glich allerdings nur vier Minuten später aus. Zwar brachte Manuel Hunner Ober-/Unterhaunstadt erneut in Front (20.), doch Allershausen nutzte die Überzahl nach einem Platzverweis gegen die Gastgeber (15.). Turkman schnürte mit seinem zweiten Treffer den Doppelpack (28.), ehe Jaleel Kanze kurz vor der Pause mit seinem ersten Tor für den TSV Allershausen das 3:2 markierte (45.). Nach dem Seitenwechsel drehte der TSV Ober-/Unterhaunstadt die Partie jedoch wieder: Mertcan Gürses (61.) und Baha Asici (72.) sorgten mit ihren Treffern für den 4:3-Endstand.

„Es war noch mal ein sehr guter Test, weil doch einige junge Spieler zum Einsatz gekommen sind“, sagte Stiller hinterher. Einsatz und Wille hätten gestimmt, „spielerisch und in der Defensive muss es aber noch wesentlich besser werden“. Mit der Vorbereitung sei er trotzdem zufrieden. „Dass man ein Testspiel auch mal verliert, ist halb so wild.“