 2026-04-23T13:43:33.969Z

Ligabericht

TSV Allershausen und SC Kirchdorf liefern sich zähen Schlagabtausch

Blitzstart bringt Berglern ins Rollen ++ Eitting verzweifelt an Attaching und an sich selbst ++ Lengdorf ringt Moosinning II ein Remis ab ++ Kranzberg rettet sich in letzter Minute ++ Wartenberg dreht die Partie in Unterbruck ++ Moosen/Vils überrollt Nandlstadt gnadenlos

von Helmut Kampa · Heute, 15:24 Uhr · 0 Leser
– Foto: Stephan Schikowski

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Kreisliga 2
Allershausen
Eitting
Moosinning II
Wartenberg

Kampf um die Spitze bleibt spannend

Der 20. Spieltag der Kreisliga 2 bot erneut reichlich Drama, strittige Szenen und späte Tore. In Allershausen sahen 250 Zuschauer eine ausgeglichene Begegnung, in der Thomas Ostermaier früh für die Hausherren traf, ehe Bastian Winklhofer nach der Pause für Kirchdorf ausglich. Weniger ausgeglichen verlief das Duell in Berglern: Ein Blitzstart mit Toren von Michael Faltlhauser und Thomas Schmid stellte früh die Weichen. Trotz zweier später Gegentreffer von Finsing besiegelte Michael Faltermaier den verdienten Heimsieg. Zwei Platzverweise gegen Berglern sorgten jedoch für eine hitzige Schlussphase.

In Eitting wurde es dramatisch: Ein Tor von Lukas Huber reichte Attaching zum knappen Erfolg. Drei Rote Karten und ein verschossener Elfmeter von Leon Klingseisen prägten die turbulente Partie. Lengdorf und Moosinning II trennten sich 1:1, nachdem David Jeschonek die Gäste in Führung gebracht hatte und Bastian Fischer nach einer Gelb-Roten für Martin Lechner ausglich.

Dramatik im Tabellenkeller

Kranzberg und Moosburg lieferten sich ein kampfbetontes Spiel, das erst mit dem Schlusspfiff durch Dennis Hammerls Ausgleich entschieden wurde, nachdem ein Eigentor von Florian Edlhuber die Gäste früh jubeln ließ. In Unterbruck brachte ein Treffer in der 18. Minute zunächst Hoffnung, doch Romeo Pluntke und ein sicher verwandelter Foulelfmeter von Markus Pöppel drehten die Partie zugunsten von Wartenberg.

Den deutlichsten Sieg des Tages feierte Moosen/Vils, das Nandlstadt mit 7:0 überrollte. Maximilian Bauer glänzte dabei mit vier Treffern. Samuel Lebschy und Dominik Slawny per Foulelfmeter setzten den Schlusspunkt unter ein Spiel, das auch in der Höhe verdient war.

Gestern, 15:00 Uhr
SV Eintracht 60 Berglern
SV Eintracht 60 BerglernSV Berglern
FC Finsing
FC FinsingFC Finsing
4
2
Abpfiff

Gestern, 15:00 Uhr
FC SF Eitting
FC SF EittingEitting
BC Attaching
BC AttachingAttaching
0
1
Abpfiff

Sa., 25.04.2026, 15:00 Uhr
TSV Allershausen
TSV AllershausenAllershausen
SC Kirchdorf 1971
SC Kirchdorf 1971SC Kirchdorf
1
1
Abpfiff

Gestern, 15:00 Uhr
FC Lengdorf
FC LengdorfFC Lengdorf
FC Moosinning
FC Moosinning Moosinning II
1
1
Abpfiff

Gestern, 15:00 Uhr
SV Kranzberg
SV KranzbergSV Kranzberg
FC Moosburg
FC MoosburgFC Moosburg
1
1

Gestern, 15:00 Uhr
FC Ampertal Unterbruck
FC Ampertal UnterbruckUnterbruck
TSV Wartenberg
TSV WartenbergWartenberg
1
2
Abpfiff

Gestern, 15:00 Uhr
TSV Nandlstadt
TSV NandlstadtNandlstadt
SC Moosen/Vils
SC Moosen/VilsSC Moosen/Vi
0
7
Abpfiff

Resümee der Tabelle

Nach 20 Spieltagen teilen sich Finsing und Allershausen die Tabellenspitze punktgleich, wobei Finsing durch den direkten Vergleich noch knapp vorne liegt. Kranzberg bleibt als Dritter in Lauerstellung. Im Mittelfeld festigen Attaching und Aufsteiger Moosen/Vils ihre Positionen. Im Tabellenkeller spitzt sich der Abstiegskampf zu: SF Eitting ist abgeschlagen Letzter, während Nandlstadt und Moosinning II um den Relegationsplatz kämpfen. Kirchdorf, Wartenberg und Moosburg sind noch nicht endgültig gesichert, sodass jeder Punkt in den kommenden Wochen entscheidend sein wird.