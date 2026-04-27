TSV Allershausen und SC Kirchdorf liefern sich zähen Schlagabtausch

– Foto: Stephan Schikowski

Kampf um die Spitze bleibt spannend

Der 20. Spieltag der Kreisliga 2 bot erneut reichlich Drama, strittige Szenen und späte Tore. In Allershausen sahen 250 Zuschauer eine ausgeglichene Begegnung, in der Thomas Ostermaier früh für die Hausherren traf, ehe Bastian Winklhofer nach der Pause für Kirchdorf ausglich. Weniger ausgeglichen verlief das Duell in Berglern: Ein Blitzstart mit Toren von Michael Faltlhauser und Thomas Schmid stellte früh die Weichen. Trotz zweier später Gegentreffer von Finsing besiegelte Michael Faltermaier den verdienten Heimsieg. Zwei Platzverweise gegen Berglern sorgten jedoch für eine hitzige Schlussphase.

In Eitting wurde es dramatisch: Ein Tor von Lukas Huber reichte Attaching zum knappen Erfolg. Drei Rote Karten und ein verschossener Elfmeter von Leon Klingseisen prägten die turbulente Partie. Lengdorf und Moosinning II trennten sich 1:1, nachdem David Jeschonek die Gäste in Führung gebracht hatte und Bastian Fischer nach einer Gelb-Roten für Martin Lechner ausglich.

Dramatik im Tabellenkeller

Kranzberg und Moosburg lieferten sich ein kampfbetontes Spiel, das erst mit dem Schlusspfiff durch Dennis Hammerls Ausgleich entschieden wurde, nachdem ein Eigentor von Florian Edlhuber die Gäste früh jubeln ließ. In Unterbruck brachte ein Treffer in der 18. Minute zunächst Hoffnung, doch Romeo Pluntke und ein sicher verwandelter Foulelfmeter von Markus Pöppel drehten die Partie zugunsten von Wartenberg.

Den deutlichsten Sieg des Tages feierte Moosen/Vils, das Nandlstadt mit 7:0 überrollte. Maximilian Bauer glänzte dabei mit vier Treffern. Samuel Lebschy und Dominik Slawny per Foulelfmeter setzten den Schlusspunkt unter ein Spiel, das auch in der Höhe verdient war.