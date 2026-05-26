TSV Allershausen steigt in die Bezirksliga auf – Trainer schwärmt

Es ist vollbracht: Der Landkreis Freising hat einen neuen Bezirksligisten – und dieser heißt TSV Allershausen. Nach 13 Jahren kehren die Ampertaler ins oberbayerische Fußballoberhaus zurück und lassen die Bezirksliga Nord möglicherweise zu einer kleinen Freisinger Bastion werden. Vorausgesetzt, der SVA Palzing schafft über die Relegation den Klassenerhalt – und der SV Kranzberg wird Zweiter in der Kreisliga 2 und packt’s über die Aufstiegsspiele. So oder so: Die Freude in Allershausen ist groß, allen voran bei Meistertrainer Michael Stiller. „Gegen Mannschaften wie den ASV Dachau oder den SE Freising zu spielen“, schwärmt der 52-Jährige schon jetzt, „das wird mega.“
Ansonsten sind die Verantwortlichen des TSV einfach nur stolz auf ihr Team. „Wir werden sicher etwas brauchen, um das zu realisieren“, erklärte Abteilungsleiter Philipp Jordan am Samstagnachmittag nach dem 2:0-Sieg in Berglern. „Am Ende war es auch nicht zu erwarten, dass wir es schon am vorletzten Spieltag packen.“ Weil jedoch Konkurrent Kranzberg patzte, sind die Rot-Weißen am 26. und letzten Spieltag nicht mehr von Platz eins zu verdrängen. Der Vorsprung beträgt zwar lediglich drei Zähler, weil der TSV aber den direkten Vergleich gegen SVK klar für sich entschieden hat (2:0, 2:1), knallten die Korken schon frühzeitig. „Jetzt werden wir im Sportheim feiern“, kündigte Jordan an. Und wer die Ampertaler kennt, der weiß, dass sie feiern können. Zumal am Montag auch noch ein Feiertag war.
Warum es heuer mit dem Aufstieg geklappt hat? Das hatte der TSV-Trainer schnell analysiert. „Fußballerisch waren wir sicher eine der besten Mannschaften“, betonte Stiller. Zudem habe man die Ausfälle von Leistungsträgern in den vergangenen Wochen gut auffangen können. Und: Allershausen hatte nicht den Druck, wie der FC Finsing, zwingend aufsteigen zu müssen. „Vor zirka vier Wochen haben wir uns dann aber schon gesagt, dass wir hochwollen“, erzählt der Coach. „Aber da wären wir ja auch fehl am Platz gewesen, hätten wir uns das nicht gesagt.“
Indes ist Stiller aber auch schon ein wenig auf die Bezirksliga und damit die neue Saison fokussiert. Immerhin kennt er die Liga nahezu in- und auswendig. Knapp zehn Jahre kickte der heute 52-Jährige als Spielertrainer mit Eitting und Sulzemoos auf Bezirksebene und weiß, worauf er seine Jungs einstellen muss. Dafür zieht Stiller einen Vergleich: Vor zehn Tagen traf seine Mannschaft auf den SVK und holte mit einem knappen 2:1-Erfolg den letztlich entscheidenden Sieg im Kampf um die Meisterschaft. Und genauso kernig werde es in der Bezirksliga zugehen, prophezeit er. „Dort haben wir dann jede Woche so ein Spiel. Das Tempo ist höher, und auch die Zweikämpfe sind intensiver.“
Nun steht jedoch erst einmal die Sommerpause und insbesondere die Vorbereitung auf das neue Spieljahr auf dem Programm. Und die Verantwortlichen in Allershausen basteln schon eifrig am Bezirksliga-Kader: Bereits im Winter schloss sich Joshua Goodluck (SpVgg Altenerding) dem TSV an, er war bislang jedoch noch vom Verband gesperrt. Außerdem kommen vom SE Freising die Nachwuchsakteure Sebastian Pabst und Jaleel Kanze sowie aus der hauseigenen U 19 Lukas Oberndorfer und Thomas Mayr.
Verlieren werden die Allershausener Männer dagegen mit Paulo Just einen ihrer profiliertesten Innenverteidiger, der künftig für den Liga-Rivalen SE Freising spielen wird. „Was will er dort?“, fragt Stiller schmunzelnd. „Bei uns war er ein gestandener Spieler – und die Bezirksliga kann er jetzt auch hier haben.“ Zudem zieht es David Raabe nach zwei Kreisliga-Spielen zurück zu seinem Heimatclub TSV Jetzendorf.