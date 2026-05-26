TSV Allershausen steigt in die Bezirksliga auf – Trainer schwärmt Fußball Kreisliga 2 von Matthias Spanrad · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser

Lauter Siegertypen: Die Fußballer des TSV Allershausen verwandelten das Sportheim am Samstagabend in eine Partyzone. Doch Erfolg verpflichtet: Die personellen Planungen für die neue Saison sind längst angelaufen. – Foto: Lehmann

Der TSV Allershausen kehrt nach 13 Jahren in die Bezirksliga Nord zurück. Trainer Michael Stiller weiß genau, was da auf seine Spieler zukommt.

Es ist vollbracht: Der Landkreis Freising hat einen neuen Bezirksligisten – und dieser heißt TSV Allershausen. Nach 13 Jahren kehren die Ampertaler ins oberbayerische Fußballoberhaus zurück und lassen die Bezirksliga Nord möglicherweise zu einer kleinen Freisinger Bastion werden. Vorausgesetzt, der SVA Palzing schafft über die Relegation den Klassenerhalt – und der SV Kranzberg wird Zweiter in der Kreisliga 2 und packt’s über die Aufstiegsspiele. So oder so: Die Freude in Allershausen ist groß, allen voran bei Meistertrainer Michael Stiller. „Gegen Mannschaften wie den ASV Dachau oder den SE Freising zu spielen“, schwärmt der 52-Jährige schon jetzt, „das wird mega.“ Ansonsten sind die Verantwortlichen des TSV einfach nur stolz auf ihr Team. „Wir werden sicher etwas brauchen, um das zu realisieren“, erklärte Abteilungsleiter Philipp Jordan am Samstagnachmittag nach dem 2:0-Sieg in Berglern. „Am Ende war es auch nicht zu erwarten, dass wir es schon am vorletzten Spieltag packen.“ Weil jedoch Konkurrent Kranzberg patzte, sind die Rot-Weißen am 26. und letzten Spieltag nicht mehr von Platz eins zu verdrängen. Der Vorsprung beträgt zwar lediglich drei Zähler, weil der TSV aber den direkten Vergleich gegen SVK klar für sich entschieden hat (2:0, 2:1), knallten die Korken schon frühzeitig. „Jetzt werden wir im Sportheim feiern“, kündigte Jordan an. Und wer die Ampertaler kennt, der weiß, dass sie feiern können. Zumal am Montag auch noch ein Feiertag war.

Meisterfrisur: Die TSV-Kicker ließen fleißig Haare. – Foto: Lehmann