TSV Allershausen siegt mit 2:1 – doch ein Spieler wird dem Team lange fehlen

Domenik Baller vom TSV Allershausen – Foto: Lehmann

Der Bezirksliga-Aufsteiger gewinnt sein zweites Testspiel gegen den TuS Geretsried II. Aber: Felix Bachmann hat sich einen Syndesmosebandriss zugezogen.

Bezirksliga-Aufsteiger TSV Allershausen bleibt in der Vorbereitung weiter ungeschlagen. Nach dem 3:2-Erfolg gegen den MTV München vor einer Woche haben sich die Ampertaler nun gegen den TuS Geretsried II mit 2:1 (1:0) durchgesetzt. Für Trainer Michael Stiller, der urlaubsbedingt beim ersten Test noch gefehlt hatte, war es die erste Gelegenheit, seine Mannschaft von der Seitenlinie aus zu beobachten.

Nach einer ordentlichen Anfangsphase gingen die Allershausener in der 29. Minute in Führung. Domenik Baller erzielte den Treffer zum 1:0 und feierte damit ein gelungenes Comeback. Der Offensivspieler hatte wegen einer Schlüsselbeinverletzung zuletzt drei Monate pausieren müssen.

Stiller nutzte im Laufe der Partie alle sieben Wechselmöglichkeiten. Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich durch Daniil Ozkan (65.), der nach einem misslungenen Klärungsversuch der TSV-Abwehr aus der Drehung erfolgreich war, antwortete Allershausen prompt: Joshua Goodluck traf nach schöner Vorarbeit von Yasir Tourey zum 2:1. Die knappe Führung brachte der TSV anschließend über die Zeit.

„Der Test war in Ordnung“, bilanzierte Abteilungsleiter Philipp Jordan, der allerdings auch von einem Wermutstropfen berichtete. Felix Bachmann, der sich im ersten Test gegen den MTV München verletzt hatte, erhielt unter der Woche die Diagnose Syndesmosebandriss. Er wird dem TSV voraussichtlich rund drei Monate fehlen.