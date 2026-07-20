TSV Allershausen siegt in Ismaning – „Eine Stunde lang war das sehr ordentlich“ Testspiel von Moritz Stalter · Heute, 08:30 Uhr · 0 Leser

Allershausen (rot) siegte bei der Generalprobe. – Foto: Marc Marasescu

Der Bezirksliga-Aufsteiger gewann seinen letzten Test vor dem Saisonstart. Nach dem 3:0 verlor die Mannschaft durch Wechsel etwas den Faden.

Die Generalprobe ist gelungen: Vier Tage nach der 2:5-Niederlage in Unterbruck präsentierte sich der TSV Allershausen klar verbessert und gewann den letzten Test vor dem Start der Bezirksliga Nord beim SC Grüne Heide Ismaning mit 3:2 (2:0). „Eine Stunde lang war das sehr ordentlich“, lobte Trainer Michael Stiller seine Elf. Der Bezirksliga-Aufsteiger war dem Kreisligisten aus Ismaning in nahezu allen Belangen überlegen und belohnte sich mit einer verdienten Führung. Domenik Baller brachte das Gästeteam in Front (31.). Dario Turkman erhöhte in der 39. Minute auf 2:0.