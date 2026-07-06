TSV Allershausen siegt – doch ein Spieler wird dem Team lange fehlen

Domenik Baller vom TSV Allershausen – Foto: Lehmann

Der Bezirksliga-Aufsteiger gewinnt sein zweites Testspiel gegen den TuS Geretsried II. Aber: Felix Bachmann hat sich einen Syndesmosebandriss zugezogen.

Bezirksliga-Aufsteiger TSV Allershausen bleibt in der Vorbereitung weiter ungeschlagen. Nach dem 3:2-Erfolg gegen den MTV München vor einer Woche haben sich die Ampertaler nun gegen den TuS Geretsried II mit 2:1 (1:0) durchgesetzt. Für Trainer Michael Stiller, der urlaubsbedingt beim ersten Test noch gefehlt hatte, war es die erste Gelegenheit, seine Mannschaft von der Seitenlinie aus zu beobachten.

Nach einer ordentlichen Anfangsphase gingen die Allershausener in der 29. Minute in Führung. Domenik Baller erzielte den Treffer zum 1:0 und feierte damit ein gelungenes Comeback. Der Offensivspieler hatte wegen einer Schlüsselbeinverletzung zuletzt drei Monate pausieren müssen.