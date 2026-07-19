TSV Allershausen siegt 3:2 in Ismaning – „Eine Stunde lang war das sehr ordentlich“

Der Bezirksliga-Aufsteiger gewann seinen letzten Test vor dem Saisonstart. Nach dem 3:0 verlor die Mannschaft durch Wechsel etwas den Faden.

Die Generalprobe ist gelungen: Vier Tage nach der 2:5-Niederlage in Unterbruck präsentierte sich der TSV Allershausen klar verbessert und gewann den letzten Test vor dem Start der Bezirksliga Nord beim SC Grüne Heide Ismaning mit 3:2 (2:0).

„Eine Stunde lang war das sehr ordentlich“, lobte Trainer Michael Stiller seine Elf. Der Bezirksliga-Aufsteiger war dem Kreisligisten aus Ismaning in nahezu allen Belangen überlegen und belohnte sich mit einer verdienten Führung. Domenik Baller brachte das Gästeteam in Front (31.). Dario Turkman erhöhte in der 39. Minute auf 2:0.

Kurz nach dem Seitenwechsel schnürte Baller mit dem 3:0 (49.) seinen Doppelpack. „Dann haben wir angefangen, durchzuwechseln“, sagte Stiller. Dadurch verlor der TSV etwas den Faden – und Grüne Heide kam besser ins Spiel. Marcel Geßler verkürzte per Elfmeter auf 1:3 (56.), ehe Lukas Schlecht in der Schlussphase den zweiten Treffer für die Platzherren erzielte (84.). Mehr ließ Allershausen allerdings nicht mehr zu.

„Die Rückwärtsbewegung war wirklich gut, alle haben sehr stark nach hinten gearbeitet. Auch die Tore waren sehr schön herausgespielt. Es war der Schritt in die richtige Richtung“, sagte Stiller nach der Generalprobe vor dem Liga-Start am Freitag gegen Palzing.