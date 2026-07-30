TSV Allershausen muss vier Ausfälle wegstecken – will aus Gerolfing aber „etwas mitnehmen“

TSV-Coach Michael Stiller – Foto: Birgit Gleixner

Der TSV Allershausen reist am Freitagabend zum FC Gerolfing. Mit im Gepäck: die ersten großen Personalsorgen.

Mit großen Personalsorgen reist der TSV Allershausen am Freitagabend (19.30 Uhr) zum FC Gerolfing. Der Bezirksliga-Aufsteiger muss gleich mehrere Ausfälle verkraften. Das macht die ohnehin schwere Aufgabe noch anspruchsvoller.

Bereits zum Saisonauftakt fehlten Felix Bachmann (verletzt), Simon Hilmer (gesperrt) und Janis Kratzl, bei dem eine MRT-Untersuchung Klarheit bringen soll. „Es sieht nicht gut aus. Das Kreuzband ist wohl angerissen. Er hat noch einen anderen Arzttermin, aber mit zwölf Wochen Pause müssen wir rechnen“, sagt Trainer Michael Stiller. Damit ist die Liste der Ausfälle allerdings noch nicht komplett. Der spielende Co-Trainer Maciej Machi hat sich beim 1:1 gegen Palzing das Nasenbein gebrochen und wird ebenfalls fehlen.

Auf der anderen Seite steht mit dem FC Gerolfing eine Mannschaft, die am ersten Spieltag leer ausging. Das Team von Ex-Profi Christian Träsch unterlag zum Auftakt zwar mit 0:4 bei Absteiger Karlsfeld, hatte vor allem in der ersten Hälfte mehrere gute Möglichkeiten zur Führung. Selbst der Gegner bestätigte: Es hätte auch anders laufen können. Auch Stiller hält viel vom Neunten der vergangenen Spielzeit. „Wir treffen auf eine Mannschaft, die mit Sicherheit eine gute Rolle in dieser Saison spielen wird“, sagt der TSV-Trainer.

Für seine Elf bedeutet dies: „Wir werden versuchen, defensiv erst mal gut zu stehen und auf Konter zu lauern.“ Die Vorfreude auf das Abendspiel am Freitag ist nach der guten Leistung gegen Palzing jedenfalls groß. Die Allershausener haben im Derby gezeigt, dass sie in der Bezirksliga mithalten können. Daran wollen sie nun anknüpfen – trotz des dezimierten Kaders. Die Euphorie soll zusätzliche Energie freisetzen.

„Wir reisen mit Selbstvertrauen an und wollen etwas mitnehmen“, sagt Stiller. Gelingt erneut eine konzentrierte Leistung, ist auch der erste Bezirksligasieg seit mehr als 13 Jahren möglich.