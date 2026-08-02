TSV Allershausen: Keeper foult Mayr im Strafraum – Schiri pfeift nicht

Der TSV Allershausen verliert in Gerolfing mit 2:3. In der Nachspielzeit bringt der FCG-Torwart im Strafraum Thomas Mayr zu Fall – doch der Pfiff bleibt aus.

Der TSV Allershausen hat am zweiten Spieltag der Bezirksliga Nord beim FC Gerolfing mit 2:3 (1:2) den Kürzeren gezogen. Mit etwas Glück wäre nach dem 1:1 gegen Palzing der erste Auswärtspunkt in dieser Saison möglich gewesen. Am Ende musste der Aufsteiger jedoch die Qualität des Gegners anerkennen.

Der Untergrund hatte etwas von Bundesliga. „Der Rasen war traumhaft zu bespielen“, sagte TSV-Trainer Michael Stiller, der einen guten Start seiner Mannschaft sah. Die Belohnung war der Führungstreffer von Domenik Baller, der ein sehenswertes Zuspiel von Alexander Holzmaier zum 0:1 verwertete (9.). In der Folge leisteten sich die Gäste allerdings zu viele Ballverluste. Es gelang ihnen nicht, Ruhe ins Spiel zu bringen oder für Entlastung zu sorgen. Allershausen lief viel hinterher, Gerolfing machte Druck und glich in der 17. Minute durch Leonit Ismajli aus. Der FCG blieb überlegen, doch die Ampertaler hielten das Remis. Kurz vor der Halbzeit musste sich der starke TSV-Keeper Marcel Zach zum zweiten Mal geschlagen geben. Wieder traf Ismajli.

Trainer Stiller reagierte dann zur Pause mit einem Dreifachwechsel. Unter anderem kamen mit Joshua Goodluck und Marc Gundel zwei Stürmer ins Spiel. „Die Wechsel haben Wirkung gezeigt – vor allem in der Spitze. Dadurch waren wir wesentlich präsenter in der gegnerischen Hälfte“, sagte der TSV-Coach. Allershausen löste sich aus der Umklammerung und hatte nach einer guten Stunde die große Chance auf den Ausgleich, doch Thomas Ostermaier traf aus zehn Metern das leere Tor nicht. Kurz darauf erzielte Atilla Demir per Traumtor das 3:1 für Gerolfing (63.). „Wie er den Ball mit der Hacke über unseren Spieler lupft und sicher verwandelt, ist Weltklasse“, betonte Stiller.

Seine Mannschaft hatte aber die perfekte Antwort: Gundel verkürzte nur eine Minute später nach schöner Vorarbeit von Thomas Mayr auf 2:3. Weil Gerolfing im Anschluss zahlreiche hochkarätige Konterchancen liegen ließ und immer wieder am starken Zach scheiterte, blieb es bis in die Nachspielzeit spannend. Da wurde Mayr im Strafraum vom FCG-Keeper zu Fall gebracht. Doch der Schiedsrichter pfiff nicht – und beendete wenig später die Partie. „Sogar die Gerolfinger haben gesagt, dass es ein klarer Elfmeter war“, so Stiller, der aber anfügte: „Der Gerolfinger Sieg war hochverdient.“