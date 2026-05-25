TSV Allershausen ist Meister – weil Kranzberg patzt Fußball Kreisliga 2 von Matthias Spanrad · Heute, 13:40 Uhr · 0 Leser

Der Moment des Triumphs: Als auch das Spiel in Unterbruck beendet war, kannte der Jubel bei den Allershausener Fußballern keine Grenzen mehr. Der TSV kehrt nach 13 Jahren als Meister in die Bezirksliga zurück. – Foto: Marc Marasescu

Der TSV Allershausen gewinnt 2:0 in Berglern und steigt in die Bezirksliga auf. Thomas Kopp verschießt in der 44. Minute einen Elfmeter für Kranzberg.

Der Landkreis Freising hat einen neuen Bezirksligisten! Die Fußballer des TSV Allershausen siegten am Samstag mit 2:0 beim SV Eintracht Berglern und profitierten dabei vom Kranzberger Remis. Die Ampertaler kamen im Derby beim FCA Unterbruck nicht über ein 0:0 hinaus – und machten den Rivalen vom TSV damit vorzeitig zum Meister der Kreisliga 2 (weiterer Bericht folgt). SV Eintracht Berglern – TSV Allershausen 0:2 (0:0). Am Ende kannte der Jubel keine Grenzen mehr. Dabei hatte es mehr als 60 Minuten lang nicht danach ausgesehen, als würden die Allershausener Männer ihr Meisterstück schon am vorletzten Spieltag perfekt machen. Denn Berglern, das immerhin noch um den direkten Klassenerhalt kämpft, wehrte sich nach Kräften. Die Gäste waren zwar das bessere Team, ein Offensivfeuerwerk brannte der TSV aber nicht ab. Dennoch hatten Luca Rothamer, Dario Turkman und Simon Raabe bereits in Durchgang eins dicke Chancen. Mitte der zweiten Halbzeit folgte dann allerdings die Erlösung: Nach einem Turkman-Eckstoß köpfte Thomas Ostermaier das Spielgerät zunächst gegen den Querbalken – doch Alexander Christophersen war zur Stelle und staubte ab (67.). Und Ostermaier war es auch, der das 2:0 einleitete: Der Allershausener Stürmer hatte sich bis zur Grundlinie durchgespielt, legte zurück, und von dort nagelte David Raabe aus der Ferne das Leder unter die Latte (82.). Damit war klar: Nur bei einem Kranzberger Remis (oder einer Niederlage) ist die vorzeitige Meisterschaft in trockenen Tüchern. Denn: Drei Punkte Vorsprung würden dem TSV dafür vor dem letzten Spieltag reichen – dank des gewonnenen direkten Vergleichs (2:0, 2:1) gegen den SVK. In Unterbruck lief die Partie noch – und so fieberten die Allershausener die letzten drei Minuten per Telefon-Ticker mit. Als auch beim Titelkonkurrenten endlich Schluss war, herrschte Jubel ohne Ende. „Wir brauchen jetzt erst mal, um das zu begreifen“, freute sich TSV-Abteilungsleiter Philipp Jordan mit heiserer Stimme. „Am Ende haben wir absolut verdient gewonnen.“

Kaum ein Durchkommen: Hier setzt sich Unterbrucks Matthis Hayer (l.) gegen Kranzbergs Felix Wieser durch. Für den SVK geht es nach dem 0:0 jetzt noch um Rang zwei. – Foto: Lehmann