TSV Allershausen ist Meister – weil Kranzberg patzt

Der Landkreis Freising hat einen neuen Bezirksligisten! Die Fußballer des TSV Allershausen siegten am Samstag mit 2:0 beim SV Eintracht Berglern und profitierten dabei vom Kranzberger Remis. Die Ampertaler kamen im Derby beim FCA Unterbruck nicht über ein 0:0 hinaus – und machten den Rivalen vom TSV damit vorzeitig zum Meister der Kreisliga 2 (weiterer Bericht folgt).
SV Eintracht Berglern – TSV Allershausen 0:2 (0:0). Am Ende kannte der Jubel keine Grenzen mehr. Dabei hatte es mehr als 60 Minuten lang nicht danach ausgesehen, als würden die Allershausener Männer ihr Meisterstück schon am vorletzten Spieltag perfekt machen. Denn Berglern, das immerhin noch um den direkten Klassenerhalt kämpft, wehrte sich nach Kräften. Die Gäste waren zwar das bessere Team, ein Offensivfeuerwerk brannte der TSV aber nicht ab. Dennoch hatten Luca Rothamer, Dario Turkman und Simon Raabe bereits in Durchgang eins dicke Chancen.
Mitte der zweiten Halbzeit folgte dann allerdings die Erlösung: Nach einem Turkman-Eckstoß köpfte Thomas Ostermaier das Spielgerät zunächst gegen den Querbalken – doch Alexander Christophersen war zur Stelle und staubte ab (67.). Und Ostermaier war es auch, der das 2:0 einleitete: Der Allershausener Stürmer hatte sich bis zur Grundlinie durchgespielt, legte zurück, und von dort nagelte David Raabe aus der Ferne das Leder unter die Latte (82.).
Damit war klar: Nur bei einem Kranzberger Remis (oder einer Niederlage) ist die vorzeitige Meisterschaft in trockenen Tüchern. Denn: Drei Punkte Vorsprung würden dem TSV dafür vor dem letzten Spieltag reichen – dank des gewonnenen direkten Vergleichs (2:0, 2:1) gegen den SVK. In Unterbruck lief die Partie noch – und so fieberten die Allershausener die letzten drei Minuten per Telefon-Ticker mit. Als auch beim Titelkonkurrenten endlich Schluss war, herrschte Jubel ohne Ende. „Wir brauchen jetzt erst mal, um das zu begreifen“, freute sich TSV-Abteilungsleiter Philipp Jordan mit heiserer Stimme. „Am Ende haben wir absolut verdient gewonnen.“
FCA Unterbruck – SV Kranzberg 0:0. So groß der Jubel in Allershausen war, so groß war am Samstagnachmittag die Enttäuschung beim SVK. Das Team hatte ebenfalls lange die Hand am Titel gehabt, konnte im Duell mit den abstiegsbedrohten Bruckern jedoch seine Hausaufgabe nicht machen. „Wir müssen Allershausen gratulieren“, erklärte ein sichtlich frustrierter SVK-Sprecher Stephan Schikowski kurz nach dem Abpfiff. Die Hammerl-Elf hatte auf einen Allershausener Patzer gehofft, ausgerechnet im Kreisderby leisteten sich die Kranzberger diesen aber selbst.
Die Partie in Unterbruck beschrieb Schikowski als „blödes Spiel“. Freilich waren die Kranzberger Favorit – und natürlich waren sie die bessere Mannschaft. Aber: „Kämpferisch war das heute ein super Spiel von uns“, jubelte FCA-Spartenchef Christian Stanglmeir und fügte an: „Wir können stolz auf unsere Truppe sein.“
Dabei hatten die Hausherren, die auf einen Abstiegsrelegationsrang abgerutscht waren, auch etwas Beton angerührt. „Die haben sich hinten reingestellt“, beschrieb es Schikowski. Für den SVK war da kaum ein Durchkommen. „Die haben ja getan, als würde ihnen der eine Punkt reichen“, berichtete der Kranzberger Sprecher.
Allerdings: Die Gäste hatten den Sieg auf dem Silbertablett serviert bekommen. Doch kurz vor der Pause vergab ausgerechnet der ansonsten so zuverlässige Stürmer Thomas Kopp einen Elfmeter (44.). Am Ende zeigten sich die Kranzberger deswegen auch selbstkritisch, denn: Gegen die schlechteste Rückrundenmannschaft „war das zu wenig, so ein Spiel musst du gewinnen“, betonte Schikowski. In Unterbruck waren sie dagegen „eher froh“ über diesen Punktgewinn, sagte FCA-Fußballchef Stanglmeir.
Für beide Teams geht es nun ins Saisonfinale: Kranzberg will Platz zwei und damit die Aufstiegsrelegation absichern – und Unterbruck die Abstiegsrelegation verhindern.