TSV Allershausen empfängt SpVgg Kammerberg: Aufsteiger will ersten Sieg Bezirksliga Nord von Moritz Stalter · Heute, 20:00 Uhr · 0 Leser

Thomas Eichenseer von der SpVgg Kammerberg – Foto: Lehmann

Der TSV Allershausen bittet am Mittwoch die SpVgg Kammerberg zum Derby. Die Gäste stehen unter Zugzwang.

Mit ihrer Punkteausbeute nach vier Spieltagen können sowohl der TSV Allershausen als auch die SpVgg Kammerberg nicht zufrieden sein. Wenn am Mittwoch (18.30 Uhr) beide Teams in Allershausen aufeinandertreffen, stehen vor allem die Gäste unter Zugzwang. Vom Ziel, im vorderen Drittel der Bezirksliga Nord mitzuspielen, ist die Elf von Trainer Maximilian Zgud-Schoeppner nämlich ein gutes Stück entfernt. Nach dem ersten Saisonsieg beim 4:1 in Aschheim hatten die Kammerberger gehofft, die Kurve zu bekommen. Es folgte jedoch die 1:6-Niederlage gegen Eintracht Karlsfeld. Vor allem die Art und Weise beschäftigte Zgud-Schoeppner. „Laufbereitschaft, Mentalität und Zweikampfstärke sind die Basiselemente. Wenn die nicht stimmen, bringt der Rest nichts“, sagt der Trainer. Zunächst müsse sein junges Team wieder die nötige Bereitschaft zeigen.

Dass dies gegen Allershausen nötig sein wird, weiß auch der Kammerberger Coach. Der Aufsteiger wartet zwar noch auf den ersten Saisonsieg, präsentiert sich aber bislang als unangenehmer Gegner. „Sie wollen die Liga unbedingt halten und werden alles raushauen“, sagt Zgud-Schoeppner. Die Spielvereinigung müsse dem „genauso alles entgegensetzen“. Damit dies gelingt, fordert Zgud-Schoeppner von seinen Spielern eine „Drehung um 180 Grad“. Beim TSV Allershausen könnten die Kammerberger Anschauungsunterricht nehmen. Der Aufsteiger hat zwar erst zwei Punkte geholt, überzeugt aber in den von Zgud-Schoeppner angesprochenen Basiselementen. Das sieht auch TSV-Trainer Michael Stiller so: „Der Einsatz ist da, die Laufbereitschaft ist da. Jeder Spieler investiert alles fürs Team – das ist gerade richtig gut.“ Was fehlt, ist die Belohnung dafür.