TSV Allershausen empfängt SpVgg Kammerberg: Aufsteiger will ersten Sieg

Der TSV Allershausen bittet am Mittwoch die SpVgg Kammerberg zum Derby. Die Gäste stehen unter Zugzwang.
Mit ihrer Punkteausbeute nach vier Spieltagen können sowohl der TSV Allershausen als auch die SpVgg Kammerberg nicht zufrieden sein. Wenn am Mittwoch (18.30 Uhr) beide Teams in Allershausen aufeinandertreffen, stehen vor allem die Gäste unter Zugzwang. Vom Ziel, im vorderen Drittel der Bezirksliga Nord mitzuspielen, ist die Elf von Trainer Maximilian Zgud-Schoeppner nämlich ein gutes Stück entfernt.
Nach dem ersten Saisonsieg beim 4:1 in Aschheim hatten die Kammerberger gehofft, die Kurve zu bekommen. Es folgte jedoch die 1:6-Niederlage gegen Eintracht Karlsfeld. Vor allem die Art und Weise beschäftigte Zgud-Schoeppner. „Laufbereitschaft, Mentalität und Zweikampfstärke sind die Basiselemente. Wenn die nicht stimmen, bringt der Rest nichts“, sagt der Trainer. Zunächst müsse sein junges Team wieder die nötige Bereitschaft zeigen.
Dass dies gegen Allershausen nötig sein wird, weiß auch der Kammerberger Coach. Der Aufsteiger wartet zwar noch auf den ersten Saisonsieg, präsentiert sich aber bislang als unangenehmer Gegner. „Sie wollen die Liga unbedingt halten und werden alles raushauen“, sagt Zgud-Schoeppner. Die Spielvereinigung müsse dem „genauso alles entgegensetzen“. Damit dies gelingt, fordert Zgud-Schoeppner von seinen Spielern eine „Drehung um 180 Grad“.
Beim TSV Allershausen könnten die Kammerberger Anschauungsunterricht nehmen. Der Aufsteiger hat zwar erst zwei Punkte geholt, überzeugt aber in den von Zgud-Schoeppner angesprochenen Basiselementen. Das sieht auch TSV-Trainer Michael Stiller so: „Der Einsatz ist da, die Laufbereitschaft ist da. Jeder Spieler investiert alles fürs Team – das ist gerade richtig gut.“ Was fehlt, ist die Belohnung dafür.
„Wir können nicht immer sagen, wir spielen gut und am Ende kommt nichts dabei raus“, sagt Stiller. Vor allem im letzten Drittel müsse sein Team konsequenter und robuster werden. „Da sind einige Spieler noch zu grün. Wir müssen ganz schnell lernen. Dann werden wir auch das in Zukunft besser machen“, so der TSV-Coach.
Den Gegner schätzt Stiller trotz dessen Fehlstarts deutlich höher ein. „Ich sehe Kammerberg eher im oberen Drittel. Das ist eine ambitionierte Mannschaft.“ Personell kann Stiller wieder auf Innenverteidiger Lukas Zainer und den besten Torschützen Domenik Baller (zwei Saisontore) zurückgreifen. Zudem ist Simon Hilmer nach abgesessener Sperre wieder spielberechtigt.
Bei Kammerberg bleibt die Lage angespannt. Alexander Nefzger, der am vergangenen Spieltag verletzungsbedingt ausgewechselt werden musste, dürfte eher ausfallen. Zudem hat sich Martin Reindl in den Urlaub verabschiedet.
Im ersten Bezirksliga-Duell beider Vereine geht es um Punkte – und mehr: Allershausen will sich endlich für die bisher guten Auftritte belohnen. Kammerberg braucht dagegen nicht nur Zählbares, sondern auch einen Auftritt, der zu den eigenen Ansprüchen passt.