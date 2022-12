TSV Allershausen: „Die Lust auf Hallenfußball ist bei unseren Spielern groß“ Ampertaler haben Bock auf das FT-Hallenmasters

Das vereinseigene Hallenturnier kann dieses Jahr nicht stattfinden. Umso größer ist die Vorfreude des TSV Allershausen auf das Freisinger Tagblatt-Hallenmasters.

Daher schicken die Ampertaler nicht ihre reine Kreisliga-Mannschaft ins Rennen, sondern vielmehr wird eine bunte Mischung aus Erster und Zweiter Mannschaft an den Start gehen. Es sei laut Jordan nicht schwierig gewesen, zehn Spieler für das Masters zu finden. „Viele freuen sich über die Pause von der Winterpause.“ In der Kreisliga rollt der Ball nämlich erst Ende März wieder.

Allershausen – Irgendwie lässt es die Fußballer nie ganz los: So sehr sie im November nach einer kräftezehrenden Herbstrunde die Winterpause herbeisehnen, juckt es irgendwann doch wieder in den Beinen. Wie gut, dass es beim SE Freising heuer wieder das traditionelle Hallenmasters gibt – mit zahlreichen Vereinen aus der Region, die dem Kräftemessen beim Budenzauber schon entgegenfiebern.

In Gruppe A treffen die Allershausener nur auf Freisinger Teams: Die Hausherren aus der Savoyer Au sowie den Bezirksligisten aus Attaching und die beiden Kreisklassisten Vötting und Vatanspor. Als Kreisligist will der TSV schon ein Wörtchen mitreden um einen der beiden ersten Gruppenplätze, tut sich aber schwer, einen Turnierfavoriten zu benennen. „Insgesamt wollen wir mit Spaß und Freude ins Turnier gehen“, resümiert der Abteilungsleiter. „Und am Ende schauen wir dann, was rauskommt. In Hallbergmoos haben wir uns die letzten Jahre immer ganz gut geschlagen.“

Um was es den Ampertalern auch geht: das Drumherum, die Gespräche auf der Tribüne und die „Nachspielzeit“ im Nachtcafé. „Das schätzen die Spieler sehr“, weiß der Fußballchef. Darüber hinaus wird der TSV Allershausen schon am Freitag beim Turnier der AH mit einer Mannschaft auf das Parkett gehen.

