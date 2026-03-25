TSV Allach triumphiert mit 5:2 in Unterföhring

Vor 35 Zuschauern setzte sich der TSV Allach München deutlich mit 5:2 beim FC Unterföhring durch. Schon früh gingen die Gäste in Führung, als Manuel Awad in der 3. Minute erfolgreich war. In der 34. Minute erhöhte Uli Steigenberger auf 2:0, womit Allach die erste Halbzeit klar dominierte.

Nach der Pause baute Bastian Scholz die Führung in der 50. Minute weiter aus. Ayhan Karakaya legte in der 67. Minute zum 4:0 nach. Kurz darauf gelang Andreas Faber der erste Treffer für Unterföhring (69.). Doch die Gäste ließen nicht nach: Manuel Dolzer stellte in der 74. Minute den alten Abstand wieder her. Den Schlusspunkt setzte erneut Andreas Faber, der in der 89. Minute per Foulelfmeter zum 2:5 traf.

Schiedsrichter Nikolaos Voutsiotis leitete die Partie, die von Trainerduell Zivan Zivanovic gegen Chris Böhling begleitet wurde.