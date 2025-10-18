TSV Allach siegt souverän - Huser glänzt mit Hattrick

Der TSV Allach München zeigte vor heimischer Kulisse eine beeindruckende Leistung und bezwang den SC Grüne Heide Ismaning mit 3:1. Bereits in der 2. Minute brachte Thomas Huser seine Mannschaft mit einem präzisen Abschluss in Führung. Der TSV dominierte das Spielgeschehen und baute den Vorsprung in der 17. Minute erneut durch Thomas Huser aus, der damit früh seinen Doppelpack schnürte.

Der SC Grüne Heide Ismaning fand nach dem Rückstand besser ins Spiel und verkürzte in der 33. Minute durch Manuel Schricker auf 2:1. Trotz einiger Chancen für die Gäste blieb der TSV Allach München spielbestimmend. In der 70. Minute sorgte Thomas Huser mit einem sicher verwandelten Foulelfmeter für die Entscheidung und krönte seine herausragende Leistung mit einem Hattrick.

Der TSV Allach München überzeugte durch eine starke Offensive und einen überragenden Thomas Huser, der mit drei Treffern zum Matchwinner avancierte. Der SC Grüne Heide Ismaning zeigte Moral, konnte jedoch die defensive Anfälligkeit nicht kompensieren.

Tabellenentwicklung: